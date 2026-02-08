Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Alanyaspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

"BÖYLE 20 DAKİKA GÖRMEDİK"

"Sezonun herhalde en kötü 20 dakikasıyla başladık. Şimdiye kadar böyle bir 20 dakika görmedik. Geriye düştük. Moral bozuldu. Taraftarı kaybettik 20 dakikada."

"KISMET DEĞİLMİŞ..."

"Sonra oyuncularımız çok mücadele etti. 25'ten sonra oyun bize döndü. İkinci yarı tamamen bize döndü. Böyle kötü 20 dakikalar, basit hatalar, konsantrasyon bozukluğu ciddi sorunlar yaşatıyor. Bugün bunu yaşadık. Çocuklar çok mücadele etti ama bugün kısmet değilmiş demek ki..."

"6 dakika uzatmayı anlamadım. Brezilyalı mı o kaleci nereli, yerden kalkmadı. Normal futbol oynayın. Sürekli vakit geçir vakit geçir. Maçın en az 15 dakika uzaması lazım. Sadece ikinci golün VAR'ı 6 dakika sürdü. Maalesef futbol böyle, o yüzden bir şey ilerlemiyor zaten. Kalecileri yerden kalkmadı. 5 kere falan sakatlandı. Bu işleri iyi öğrenmiş. Türk futbolunu bu hale sokmaya hakkı yok kimsenin. Gelin futbolunuzu oynayın."

"NET POZİSYONLAR VARDI"

"2-2'den sonra net 2-3 pozisyonumuz vardı. 4-2 veya 5-2 bitebilirdi. 2-0 öne geçen bir Anadolu takımı doğal olarak arkada bekleyip kontratak aradı. Hem kontra imkanı vermedik hem de çok mücadele ettik. 2-0 geriye düştükten sonra 3-2 kolay değil."

Transfer döneminde kadroya önemli oyuncuları kattıklarını anlatan Yalçın, "Ciddi bir değişim yaşanacağını ve sıkıntılı bir süreç olduğunu defalarca dile getirdim. Oyuncuların hepsi takımlarında oynayan önemli oyuncular. Genç oyuncularla takviyeleri uygun bulduk. Bu değişim süreci iyi olacak. İnşa etmeye çalıştığımız bir takım var. Doğru hamleler yaptığımızı düşünüyorum. Oyuncuları defalarca izledik. Umarım onlar için de burası iyi bir yer olur ve başarılı olurlar." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı kaleci Ersin Destanoğlu'na gösterilen tepkiyle ilgili Sergen Yalçın, şunları kaydetti:

"Artık her maçta golden sonra tepkiler oluyor. Ersin genç, altyapıdan yetişmiş, önemli ve iyi kaleci. Maalesef futbol böyledir. Kimi zaman sıkıntı yaşarsınız. Onun güçlü kalmaya ihtiyacı var. Onun için de çok zor. Bu, bir futbolcunun yaşadığı en kötü şey. Bunu kaldırabildiğini düşünüyorum. İkinci yarıda takım iyi oynamaya başlayınca tepki de gitti. Demek ki bu, takımla ilgili bir durum. Bir oyuncunun, hele Ersin gibi bir oyuncun ön plana çıkmasını doğru bulmuyorum."