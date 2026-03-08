Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, derbinin ardından açıklamalarda bulundu. G.Saraylı futbolcu Leroy Sane'nin atılması gerektiğini savunan Yalçın, "İşin başka tarafı var. Futbolun kuralları var, sarı ve kırmızı kartlar var. Bu kartlar hakemin cebinde. VAR diye bir hakem var. Ona müdahale et diyorlar. Sane 28. dakikada atılmalı. Osimhen atılmalı ikinci yarı. Trabzon'da Bilal'i atıyorsun, Fenerbahçe maçında Orkun'u atıyorsun. Burada atamıyorsun. Nasıl olacak bu işler. Fenerbahçe derbisine ilk defa bir hakem geldi. Bugünkü hakem ilk derbisinde.

BURASI ÇİFTLİK DEĞİL

Pozisyonlarda hakem 'bir şey yok' diye ellerini kaldırıyor sürekli, ne yaptığını bile bilmiyor. Osimhen'in ikinci sarısında adam bakmamak için kafasını çeviriyor. Çok komik geliyor bana. Bu kadar siyaset. Dünya kadar eurolar harcanıyor, çok büyük paralar harcanıyor. Bunların çiftliği değil burası. TFF seni bunun için göndermiş. Kuralları uygula demiş. Hakem ve VAR'daki arkadaşlar kuralları uygula. Bilal'e kural var, Orkun'a kural var, bunlara kural yok. Pes diyorum pes! Galatasaray kazandı, tamam ama bu biraz komik oldu, biraz komedi oldu" dedi.

5 DERBİNİN 4'ÜNDE EKSİLDİ

Galatasaray, Beşiktaş ile oynadığı son 5 derbinin 4'ünde müsabakayı 10 kişi tamamladı. Müsabakanın 62. dakikasında VAR'ın uyarısıyla Leroy Sane - Rıdvan Yılmaz pozisyonunu izleyen hakem Ozan Ergün, Sane'ye direkt kırmızı kart gösterdi. CimBom geri kalan dakikaları 10 kişi tamamladı. Galatasaray, Beşiktaş ile oynadığı son 5 derbide 4 kırmızı kart gördü. Bu süreçteki derbilerde Sarı-Kırmızılılar'da Victor Nelsson, Przemysaw Frankowski, Davinson Sanchez ve Leroy Sane, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

20 MAÇ SONRA GOL ATAMADI

Süper Lig'de 45 golü bulunan Beşiktaş, 20 maç sonra gol sevinci yaşayamadı. Bu sezon sadece Alanyaspor ve Göztepe maçlarında gol atamayan Siyah-Beyazlılar, daha sonra oynadığı 20 karşılaşmada da rakip fi leleri havalandırmayı başarmıştı. Evinde Galatasaray'ı boş geçen Beşiktaş, ligde en son 19 Eylül 2025 tarihinde 3-0 kaybedilen Göztepe maçında gol atamamıştı.