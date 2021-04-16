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Spor

Sergen Yalçın'dan Halis Özkahya'ya sitem! ''Pas geçti...''

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldıkları maçın sonrasında konuştu. 2-0'dan sonra takımın verdiği mücadelenin beklentilerin çok altında olduğunu belirten Yalçın, Halis Özkahya için, 'Her şeye rağmen rakipten iki oyuncunun kırmızı kart görmesi gerekiyordu.' dedi.

16 Nisan 2021 Cuma 22:02 - Güncelleme: 16 Nisan 2021 Cuma 22:08
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Bazı futbolcuların performansının yeterli olmadığını vurgulayan Sergen Yalçın, "Kendi sahamızda kesin galibiyet hedefimiz vardı. İçerideki maçları fire vermek istemiyoruz. Bu oyun kağıt üstünde oynanan oyun değil, sahada oynanan oyun. Özellikle 2-0'dan sonra takımın verdiği tepki, mücadele beklenenin çok altında. Bazı oyuncularımızın performansı çok aşağıda" şeklinde konuştu.

İKİ OYUNCUNUN KIRMIZI KART GÖRMESİ GEREKİYORDU

Ankaragücü'nden iki futbolcunun kırmızı kart görmesi gerektiğini ifade eden Sergen Yalçın, "Her şeye rağmen rakipten iki oyuncunun kırmızı kart görmesi gerekiyordu, Halis Özkahya pas geçti. Atılması gereken oyuncuyu oyundan çıkarttılar. Oraya çok sığınmak istemiyoruz, arkadaşlar sezon başından beri gerekeni yapıyorlar sahada." dedi.

BU OYUN BİZE SIKINTI YAŞATIR

2-0'dan kendi sahamızda puan vermemiz bana göre gecenin en üzücü olan tarafı. Oyuncularımın bana izin vermesi, tepki göstermesi gerekiyordu. Daha sağlam durmalıydık, mücadele etmeliydik. Maalesef bugün bunları yapamadık, üzgünüz. Önümüzde 7 maç var ve hala öndeyiz. Bu oyun olmaz, bu oyun bizim oynadığımız oyun değil. Hatalarımızı düzeltmek zorundayız yoksa kalan 7 haftada büyük sıkıntı yaşarız. Sivasspor maçı bizim için final maçı değil, önümüzde daha çok maç var.

ADEM LJAJIC VE MENSAH

Adem Ljajic'e de şans verdik ama beklentimizin altında, Mensah'a da şans verdik, o da beklentimizin altında. Demek ki başka bir çözüm üretmemiz gerekiyor.

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