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  • Sergen Yalçın'dan iddialara sert cevap! ''Ben fırsatçı değilim''
Spor

Sergen Yalçın'dan iddialara sert cevap! ''Ben fırsatçı değilim''

Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yolların ayrılmasının ardından 1 numaralı aday Sergen Yalçın oldu. Hakkında pek çok iddia ortaya atılan Sergen Yalçın dikkat çeken açıklamalarda ulundu. İşte detaylar...

Akşam2 Aralık 2024 Pazartesi 09:13 - Güncelleme:
Sergen Yalçın'dan iddialara sert cevap! ''Ben fırsatçı değilim''
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Siyah-Beyazlılar'da Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un kovulmasından sonra koltuğun 1 numaralı adayı haline gelen Sergen Yalçın, Ekol TV'deki programda Başkan Hüseyin Yücel'le yaptığı görüşmeyi anlattı, derdinin asla para olmadığını söyledi. Burada sağlıklı çalışamayacağını vurgulayan Sergen Yalçın şöyle konuştu: "Ben fırsatçı değilim. Sağlıklı bir çalışma ortamı varsa elbette çalışırım, hedef koyarım. Hüseyin Yücel'e de 'Bir şeylerin üzerini kapatmak için beni kullanmayın, malzeme yapmayın' diye söyledim. Beşiktaş'ta çalışmayacağım da nerede çalışacağım? Şu an Beşiktaş'ta konu hoca falan değil.

OLAYLARIN ÜSTÜNÜ BEN ÖRTEMEM

Yönetim yok, seçim yok. Üç gün sonra ne olacağı belli değil. Belki bu yönetim gidecek. Burada konu para mı olacak? Basın toplantısı oluyor, o buna sallıyor, sosyal medyada birbirlerine bir şeyler söylemeye devam ediyorlar. Şu an çok büyük konular var Beşiktaş'ta. Keşke Hatay maçı farklı kazanılsa da ortam yumuşasa. Yani bununla çözülse. Ben sorunları çözerseniz gelirim dedim. Şu anda gidip de bu olayların üstünü ben mi örteceğim! 'Taraftar gel' dese giderim ama başarılı olamam, ben hocayım. Burada konuştuklarımın hepsini Hüseyin Yücel'e söyledim. Ben sadece Ümraniye ile ilgilenirim, bu ortama gelip bir şey yapamam.

WHATSAPP'TAN EFSANE KOVDULAR

Samet Aybaba, Beşiktaş efsanesidir. 'Bunlar Beşiktaşlı değil' dedi, Samet ağabey, inanamadım. WhatsApp'tan adam mı gönderilir? Ayıp... Rıza Çalımbay'ın yaşadıkları... Rıza Çalımbay benden 10 kat daha efsane. Hayatında sadece Beşiktaş oldu. Hep zor zamanda geldi. Mayıs'ta diyelim seçim oldu, yeni başkan gelip istemiyorum dedi. Ne yapacağım, tazminat mı alacağım. Zaten risk alarak Beşiktaş'a gitmiştim. Bu ortam utanç verici. Bu ortam düzelirse, taraftar isterse giderim. Çok ayıp şeyler yaşanıyor Beşiktaş'ta. Bunları ben düzeltemem."

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