Spor

Sergen Yalçın'dan ilk 11'de 3 değişiklik

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Alanyaspor maçında son lig karşılaşmasına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.

AA23 Nisan 2026 Perşembe 21:17 - Güncelleme:
Sergen Yalçın'dan ilk 11'de 3 değişiklik
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Corendon Alanyaspor'u konuk ettikleri maçın ilk 11'inde son karşılaşmaya göre 3 değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'ndaki mücadeleye Ersin Destanoğlu, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, El Bilal Toure ve Hyeon-gyu Oh ile çıktı.

Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Devis Vasquez, Milot Rashica, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Taylan Bulut, Kristjan Asllani, Jota Silva, Yasin Özcan ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.

Deneyimli teknik adam, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 2-1 mağlup oldukları Samsunspor maçının 11'inde 3 değişikliğe gitti. Yalçın, savunmada Felix Uduokhai'yi yedek soyundururken yerine Emirhan Topçu'yu görevlendirdi.

Sergen Yalçın, orta sahada Kristjan Asllani'nin yerine Wilfred Ndidi'ye formayı teslim etti.

Ligde hafta sonu oynanan maçta yedek soyunan Cerny ise Cengiz Ünder'in yerine sağ kanatta forma giydi.

