Sergen Yalçın'dan ilk 11'de 8 değişiklik

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde kadroda 8 değişikliğe gitti.

AA5 Mayıs 2026 Salı 20:41
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ligde oynanan son maça göre 8 değişiklik yaptı.

Tüpraş Stadı'nda oynanan maça siyah-beyazlı futbol takımı Ersin Destanoğlu, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Kristjan Asllani, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, El Bilal Toure ve Hyeon-gyu Oh ilk 11'iyle çıktı.

Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Devis Vasquez, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Jota Silva, Tiago Djalo, Devrim Şahin ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.

Sergen Yalçın, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 2-0 kazandıkları Gaziantep FK karşılaşmasının 11'inde 8 değişikliğe gitti.

Kalede Ersin Destanoğlu'ndan vazgeçmeyen 53 yaşındaki teknik adam, Konyaspor müsabakasında savunma dörtlüsünü tamamen değiştirdi. Gaziantep FK maçında savunmada şans verdiği Taylan Bulut, Djalo ve Uduokhai'yi yedek soyunduran Yalçın, Yasin Özcan'ı kadroya almadı. Sergen Yalçın, bu isimlerin yerine Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu ile Rıdvan Yılmaz'ı görevlendirdi.

Deneyimli çalıştırıcı, orta sahada Salih Uçan'ın yerine Wilfred Ndidi'ye formayı verdi. Yalçın, merkezde ise formayı kaptan Orkun Kökçü'ye teslim etti. Ndidi ve Orkun Kökçü'ye orta alanda Asllani eşlik etti.

Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü, hücumda ise Cengiz Ünder, Jota Silva ve Mustafa Hekimoğlu'nu kulübeye çekti. Sergen Yalçın, hücumun sağında Olaitan'ı, solunda Toure'yi, ileri uçta ise Oh'u sahaya sürdü.

