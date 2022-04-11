Sergen Yalçın'dan inanılmaz başarı! Teklif yağıyor

Beşiktaş ile 2 kez kupa sevinci yaşayan Sergen Yalçın, şampiyon kadroda altyapıdan şans verdiği gençler başarılı performanslarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Sergen Yalçın'ın altyapıdan çıkardığı Rıdvan Yılmaz'a da Avrupa'dan 6 takım devreye girdi.

SERGEN YALÇIN PARLATTI AVRUPA EKİPLERİ PEŞİNE DÜŞTÜ

Aksam.com.tr'nin haberine göre; Beşiktaş'ın Süper Lig'in 32. haftasında evinde Alanyaspor'u konuk ettiği maça Rıdvan Yılmaz'ı izlemek için aralarında Fransız ekibi Lyon'un da yer aldığı 6 ekip genç oyuncuyu izlemeye temsilcilerini gönderdi.

RIDVAN YILMAZ'A 6 MİLYON EURO

Haberde siyah-beyazlıların yönetiminin Fransa, İspanya, Almanya ve İtalya'dan kulüplerin görevlilerini misafir etti. Genç sol bek oyuncusu için 6 milyon euroyu bulan teklifler yapıldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Rıdvan Yılmaz, bu sezon siyah-beyazlı formayla 29 resmi maçın 23'ünde ilk 11'de yer aldı. 20 yaşındaki genç oyuncu bu karşılaşmalarda takımına 3 gol ve 4 asistle katkıda bulundu.