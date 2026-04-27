  • Sergen Yalçın'dan Karagümrük maçında 3 değişiklik
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Alanyaspor ile kupada oynadıkları son maça göre 3 değişiklik yaptı.

AA27 Nisan 2026 Pazartesi 20:08
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü konuk eden Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, Alanyaspor ile kupada oynadıkları son maça göre 3 değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadeleye Devis Vasquez, Taylan Bulut, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Milot Rashica, El Bilal Toure ve Hyeon-gyu Oh ilk 11'i ile başladı.

Beşiktaş'ın yedek kulübesinde ise Emre Bilgin, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Vaclav Cerny, Kristjan Asllani, Jota Silva, Devrim Şahin, Yasin Özcan ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.

Deneyimli teknik adam, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Corendon Alanyaspor'u 3-0 yendikleri maçın ilk 11'ine göre 2'si zorunlu, 3 değişikliğe gitti.

Sergen Yalçın, müsabakada sarı kart cezalıları kaleci Ersin Destanoğlu ve sağ bek Amir Murillo'nun yerine Devis Vasquez ile Taylan Bulut'a şans verdi.

53 yaşındaki teknik adam, hücumun sağında ise Vaclav Cerny'nin yerine Milot Rashica'yı görevlendirdi.

