İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ağustos 2020 Salı / 6 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3963
  • EURO
    8,7618
  • ALTIN
    458.196
  • BIST100
    1092.16
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sergen Yalçın'dan maç sonu sert sözler! ''Hakem art niyetliydi''
Spor

Sergen Yalçın'dan maç sonu sert sözler! ''Hakem art niyetliydi''

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Şampiyonlar Ligi'nde PAOK'a elenilen maç sonrasında açıklamalarda bulundu. Yalçın, hakemin maç yönetimine sitem etti.

25 Ağustos 2020 Salı 23:46 - Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 23:49
ABONE OL

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynadıkları PAOK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK BASİT GOLLER YEDİK"

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş forması giymenin kolay olmadığına dikkat çeken Yalçın, "Yeni oyuncularımız var. Welinton var, N'Sakala var, ilk defa oynuyorlar, kolay değil Beşiktaş formasını giymek, hele Şampiyonlar Ligi'nde. Larin bana göre iyi oynadı. Fizik gücü olarak, istek ve arzu olarak iyi performans sergiledi. Çok basit goller yedik, belki biri ofsayttı, VAR olsa ofsayt ile kesilebilirdi. Bir tane penaltı var, yüzde 100 penaltı diyorlar. Ben kenardan göremedim, herkes penaltı diyor, penaltı verse, 3-2'ye çevirsek oyuna ortak olabilirdik. Bunlar bittikten sonra konuşulan şeyler." dedi.

"BU KADAR KÖTÜ YÖNETİM BEKLEMİYORDUK"

Hakem yönetimini eleştiren Sergen Yalçın, "Biz bu kadar kötü yönetim beklemiyorduk hakemlerden, inanılmaz kötü yönetim gösterdiler. Bu kadar art niyetli hakemleri Şampiyonlar Ligi'nde göremezsiniz. 7 numaranın normal bir maçta 3 kere atılması lazım." ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.