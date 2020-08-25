25 Ağustos 2020 Salı 23:46 - Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 23:49

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynadıkları PAOK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK BASİT GOLLER YEDİK"



Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş forması giymenin kolay olmadığına dikkat çeken Yalçın, "Yeni oyuncularımız var. Welinton var, N'Sakala var, ilk defa oynuyorlar, kolay değil Beşiktaş formasını giymek, hele Şampiyonlar Ligi'nde. Larin bana göre iyi oynadı. Fizik gücü olarak, istek ve arzu olarak iyi performans sergiledi. Çok basit goller yedik, belki biri ofsayttı, VAR olsa ofsayt ile kesilebilirdi. Bir tane penaltı var, yüzde 100 penaltı diyorlar. Ben kenardan göremedim, herkes penaltı diyor, penaltı verse, 3-2'ye çevirsek oyuna ortak olabilirdik. Bunlar bittikten sonra konuşulan şeyler." dedi.

"BU KADAR KÖTÜ YÖNETİM BEKLEMİYORDUK"

Hakem yönetimini eleştiren Sergen Yalçın, "Biz bu kadar kötü yönetim beklemiyorduk hakemlerden, inanılmaz kötü yönetim gösterdiler. Bu kadar art niyetli hakemleri Şampiyonlar Ligi'nde göremezsiniz. 7 numaranın normal bir maçta 3 kere atılması lazım." ifadelerini kullandı.