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Spor

Sergen Yalçın'dan radikal değişiklik!

Beşiktaş'taki görevini bırakmayan Sergen Yalçın'ın Giresunspor mağlubiyeti sonrası kadroda radikal değişiklikler yapacağı belirtildi.

30 Kasım 2021 Salı 09:03 - Güncelleme: 30 Kasım 2021 Salı 09:03
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Başkan Ahmet Nur Çebi ile önceki akşam gerçekleştirdiği kritik zirvede, kendisine ve futbolcularına güvendiğini belirterek, görevine devam etmek istediğini dile getiren teknik direktör Sergen Yalçın yeni bir dönemin kapısını açtı.

Milliyet'in haberine göre Sergen Yalçın, GZT Giresunspor'a şok biçimde 4-0 yenildikleri maçtan sonra Başkan Çebi ile durum değerlendirmesi yapacaklarını açıklayıp, istifa sinyali vermişti. Ancak deneyimli hocanın özellikle taraftarların sosyal medyadaki yoğun desteği nedeniyle görevde kalmaya ve sonuna kadar mücadele etmeye karar verdiği aktarıldı. Siyah-beyazlıların büyük desteğiyle göreve gelen Sergen Yalçın'ın onları yarı yolda bırakmak istemediği vurgulandı.

KADROYU DEĞİŞTİRECEK

Beşiktaş'ın teknik patronu önümüzdeki kritik dönemde takımda bazı değişikliklere imza atacak. Buna göre Sergen Yalçın mental açıdan yıpranmış bazı oyuncuları dinlendirecek.

Genç oyuncular Can Bozdoğan ve Rıdvan Yılmaz'a düzenli olarak 11'de forma vermeyi planlayan Yalçın, alternatif oyunculara daha fazla şans tanıyacak. Bu arada siyah-beyazlı hocanın takımda kadro dışı bırakmayı düşündüğü bir oyuncu bulunmuyor.

Sergen Yalçın devre arasına kadar oynayacakları tüm maçları kazanarak takımı yeniden ayağa kaldırmanın hesaplarını yapıyor.

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