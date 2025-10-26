İSTANBUL 22°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ekim 2025 Pazar / 5 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9489
  • EURO
    48,8502
  • ALTIN
    5545.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sergen Yalçın'dan Rafa Silva açıklaması
Spor

Sergen Yalçın'dan Rafa Silva açıklaması

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ26 Ekim 2025 Pazar 19:35 - Güncelleme:
Sergen Yalçın'dan Rafa Silva açıklaması
ABONE OL

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.

Mücadele öncesinde konuşan Yalçın, "Maçlara göre bazen farklı sistemlerle oynamak zorunda kalıyoruz. Şu ana kadar ki süreçte çok erteleme maçları araya girdiği için 6-7 oyuncu farklı oynattık. Bu da farklı oyun sistemleriyle oynamamıza neden oldu. Konya maçını öyle oynansın istediğimiz için öyle oldu. 3 puan yazılması gereken maçtı. Psikolojisi zor maçtı. Önemli olan 3 puandı. Konya maçının öyle olmasını biz istedik." dedi.

Sakatlığı nedeniyle kadroda olmayan Rafa Silva ile ilgili de konuşan Sergen Yalçın, "Rafa Silva, bizim çok önemli bir oyuncumuz ama son performansları beklentilerin çok altında. Oyun performans oyunu." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Edremit canisinin uzman çavuşu şehit ettiği anlar ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.