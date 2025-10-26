Sergen Yalçın'dan Rafa Silva açıklaması

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.

Mücadele öncesinde konuşan Yalçın, "Maçlara göre bazen farklı sistemlerle oynamak zorunda kalıyoruz. Şu ana kadar ki süreçte çok erteleme maçları araya girdiği için 6-7 oyuncu farklı oynattık. Bu da farklı oyun sistemleriyle oynamamıza neden oldu. Konya maçını öyle oynansın istediğimiz için öyle oldu. 3 puan yazılması gereken maçtı. Psikolojisi zor maçtı. Önemli olan 3 puandı. Konya maçının öyle olmasını biz istedik." dedi.

Sakatlığı nedeniyle kadroda olmayan Rafa Silva ile ilgili de konuşan Sergen Yalçın, "Rafa Silva, bizim çok önemli bir oyuncumuz ama son performansları beklentilerin çok altında. Oyun performans oyunu." ifadelerini kullandı.