Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, basın toplantısında Rafa Silva konusu ve gündeme ilişkin konular hakkında açıklamalarda bulundu. İşte Yalçın'ın açıklamaları...

"BİZİ BU NOKTAYA GETİRDİNİZ"

"Milli arada Serken Reçber ile planlarımız için toplantı yapacaktık. Yaşanan süreç bizi bu duruma getirdi. Rafa Silva ile ilgili çok konuşmak istemiyorum. Özel şeylerimizi burada anlatmak ne kadar doğru bilemiyorum. Bizi bu noktaya getirdiniz, teşekkürler. Ağzımdan çıkmayan şeyler yazıldı, sosyal medya ise felaket. Bu bizi üzüyor. Olay bugünün olayı değil. Kimseyi idare etmediğim kadar oyuncuyu idare ettim. gerçekleri anlatma durumunda kaldım, anlatacağım."

"BUNLARIN BENİM İÇİN ÖNEMİ YOK"

"Rafa Silva ilk gün bana 'Çok mutsuzum, burada durmak istemiyorum. Futbolu bırakmak istiyorum' dedi. Keny ARroyo da benzer şeyleri söyledi, onun önünü açtık.

Rafa değerli oyuncu olduğu için 'Seni rahat ettiririz, idare ederiz. Karışmayız, seni serbest bırakırız' dedim. Kısa sürede sorunu çözdüm. Bir süre geçtikten sonra konu tekrar gündeme gelmeye başladı. Saha sonuçları beni desteklemeyince, güçsüzleşiyoruz ve üzerimize daha fazla gelmeye başlıyor. Bunların benim için önemi yok."

"RAFA'YA DEĞERİNİ ANLATTIM"

"Bir ay sonra Rafa'yı tekrar çağırdım, değerini anlattım. Ona ihtiyaç olduğunu anlattım. Toparlamaya çalıştık ama Kasımpaşa maçı haftası olay halledilemeyecek bölümlere gitti. Direkt olarak idmanlara çıkmayacağını ve maçlarda oynamayacağını söyledi."

"RAFA VİTESİ 5'E ATTI"

"Bu olaylar olduktan sonra ekibime 'Rafa'ya karışmayın' dedim. Oynamak istemediğini söyledikten sonra olay benden çıktı ve idari bir konu haline geldi. Bunu başkana söyledim. Rafa vitesi 5'e attı, çözebilecek durumum kalmadı."

"RAFA'YA KAPIMIZ AÇIK"

"Rafa Silva'ya kapımız açık gelsin ve oynasın. Bizimle sorunu olduğunu düşünmüyorum ama iletişimi kapattı! Menajeri ile haber yolluyor. Konu benim dışımda, zaten idare etmem gereken kadar ettim. Hiç karışmadım. Oyundan niye çıkardın diyorsanız, kusura bakmayın 70'te oyundan çıkardık. Bugün Messi ve Ronaldo da oyundan çıkıyor. Kimse Beşiktaş'tan büyük değil. Biz de bugün varız, yarın yokuz."

"MENAJERİ KULÜBÜ TEHDİT EDİYOR"

"Her pazartesi 'Rafa idmana çıkacak mı, oynayacak mı?' durumuna geldik. Menajeri arıyor, kulübü tehdit ediyor. Kontratı feshedeceksek oynayacakmış... Burası Beşiktaş... Rafa Silva'nın da, Sergen Yalçın'ın da yeri dolar..."

"KİMSEYE TANIMADIĞIM TOLERANSI TANIDIM"

"Hayatımda hiç kimseye tanımadığım toleransı Rafa Silva'ya tanıdım. Bunu diğer oyuncular bile sorabilirsiniz. Krizi biz çok iyi yönettik. kendi içimizde çözmeye çalıştık. Siz daha yeni öğrendiniz. Oyuncu her hafta vitesi arttırdı. Yıldız oyuncu ile çalışamıyormuşum... Sameul Eto'o ile çalıştım. Türkiye'ye gelen en önemli yıldızlardan. Dünyada üç dört yıldan biri... Rafa ile de benim sorunum olmadı."

"BALTAYI VURURUM, İPİ KESERİM"

"Rafa asla bana saygısızlık, terbiyesizlik yapmadı. Kendine düşen görevleri yaptı. Zaten b sorunlar olsa, konuyu kendim çözerdim. Problem olmadığı için konu beni üzüyor. Sorun olsa baltayı kendim vururum ve ipi keserim. Rafa ile konuşun ve problemi sorun. Profesyonel kontratlara uyacak davranış sağlamıyor."

"MOBING NE YA?"

"Mobing uyguluyormuşum... Mobing ne ya? Bunları çıkartan arkadaşlar psikoloğa gitsinler. Çok faydası oluyor."

"BİZLİK BİR ŞEY YOK!"

"Belki başka bir yerle anlaştı ve gitmek istiyor, nereden bilebilirim... Bir şey planladığı kesin ama bu planda biz yokuz! Ben hiç olmayayım! Başkan da yok! Bizlik bir şey yok!"

"YALAN, YALAN, YALAN..."

"Yalan, yalan, yalan... Sosyal medyada sürekli yalan! İnsanları sürekli etkiliyorsunuz ve taraftarı da etkiliyorsunuz."

"NEYİ ANLAMIYORSUNUZ?"

"Oyuncu 'Burada antrenman yapmak istemiyorum, oynamak istemiyorum' diyor. Neyi anlamıyorsunuz? Oyuncuya sorun. Oyuncu söylesin. Biz burada çıkıp kendimizi savunuyormuşuz gibi. Benim savunacak hiçbir şeyim yok. Ben bir iş yapacaksam yaparım, sonucu neyse de katlanırım."

"ŞAMPİYONLUK KOLAY DEĞİL"

"Lig uzun bir maraton. Şampiyonluk kolay değil, önümüzdeki iki rakip var. Bu futbol, ne olacağı belli olmaz! Maç önü ve maç sonu şampiyonluk için konuşurum. Ancak her şeyin, her zaman konuşulması doğru olmaz. Bir şeyi doğru zamanda söylemelisiniz. İnşallah günü gelince o konuşmaları da yaparız."

"BAŞKAN KARAR VERİR"

"Hiçbir oyuncuya karşı ön yargılı davranmam. Verim almaya çalışırım, isme bakmam. Scout ekibi için benden önce plan yapılmış ve başkanın kontrolünde. Belki yarın başka planlama yapacak. Avrupa'da da bu işler böyledir. Planlamalar futbolda değişir, başkan karar verir. Eduard Graf için bir sorunum yok, söyleyeceklerimi başkana söyledim."