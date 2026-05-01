  • Sergen Yalçın'dan rotasyon açıklaması! ''Yorgunluk birikimi var...''
Sergen Yalçın'dan rotasyon açıklaması! ''Yorgunluk birikimi var...''

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ1 Mayıs 2026 Cuma 19:37
Kadrodaki değişiklikler hakkında Yalçın, "Rotasyon yapılabilecek en doğru maçtı. Ligin sonu geliyor. Oyuncularda ufak tefek problemler var. Bu dönemde sakatlık riskleri de artıyor. Son maçta takım biraz yorgundu. Ligin ikinci yarısında sürekli aynı oyuncularla oynuyoruz. Milli takıma gidip geliyorlar. Dolayısıyla sezon sonu yorgunluk birikimi var." dedi.

As kadrodaki oyuncuları dinledirmek istediğini söyleyen başarılı teknik adam, "Önümüzde Türkiye Kupası ve derbi var. Türkiye Kupası sezonun en önemli maçı. Ana oyuncuları zinde tutmak için bugün daha az süre alan oyuncularla başladık. Ancak takımda oynayan oyuncular zaten. İyi hazırlandık. Kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

