İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Eylül 2021 Salı / 21 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,8764
  • EURO
    10,3879
  • ALTIN
    494.657
  • BIST100
    1383.77
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sergen Yalçın'dan Serdar Saatçi ve Berkay Vardar'a övgü
Spor

Sergen Yalçın'dan Serdar Saatçi ve Berkay Vardar'a övgü

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. maçında Ajax'a 2-0 mağlup olan Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, maç sonu açıklamalarda bulundu. Sergen Yalçın, takımın iyi mücadele ettiğini belirtirken, Serdar Saatçi ve Berkay Vardar'ın çok iyi oynadıklarını ifade etti.

28 Eylül 2021 Salı 23:04 - Güncelleme: 28 Eylül 2021 Salı 23:04
ABONE OL

Şampiyonlar Ligi 2. hafta mücadelesinde deplasmanda Ajax'a2-0 mağlup olan Beşiktaş 'ta Sergen Yalçın, maç sonunda açıklamalarda bulundu. Sergen Yalçın genç futbolcuların gösterdiği performanstan memnun olduğunu söyledi.

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle;

Zor bir oyun oldu. Bu seviyelerde işler kolay olmuyor. Oyun planımız aslında doğru işledi. Maçtaki ilk pozisyonu biz bulduk, golü de atabilirdik. Çocukların iyi mücadele ettiğini söyleyebilirim. Serdar Saatçı çok iyi oynadı. Berkay Vardar da 15-20 dakikalık bölümde iyi oynadı, çocukların mücadelesinden memnunuz. İşimiz zor. Geriden gelip yakalamak kolay olmayacak. Sporting maçları gruptaki durumumuzu belli eder. Bende bir sakatlık yok ama ayağa kalkarken biraz dizim ağrıdı. Çok şükür bugün bir sakatlık vermedik. Hep olmayan oyuncuları konuşuyoruz. Bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Olan oyuncuları konuşup onlarla beraber bir şeyler yapmak çok daha önemli. Her takımda sakatlar olabilir. Milli aradan daha güçlü döneceğiz. Umut Meraş'ın ciddi bir problemi yok.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.