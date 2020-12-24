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  • Sergen Yalçın'dan sert tepki: Buz gibi golümüzü yediniz
Spor

Sergen Yalçın'dan sert tepki: Buz gibi golümüzü yediniz

Ankaragücü deplasmanında Cyle Larin'in maçın ilk yarısında attığı golün faul gerekçesiyle iptal edilmesine Beşiktaş Teknik Direktörü sert tepki gösterdi. Yalçın, ''Mis gibi gol, buz gibi tertemiz golümüzü yediniz. VAR'a neden bakmıyorsunuz?' diye konuştu.

24 Aralık 2020 Perşembe 20:29 - Güncelleme: 24 Aralık 2020 Perşembe 20:29
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Süper Lig'de 14. hafta mücadelesinde Beşiktaş Ankaragücü karşısında deplasmanda 3 puan mücadelesi verirken, siyah beyazlılar 25. dakikada golü buldu ancak hakem Halis Özkahya faul gerekçesiyle golü iptal etti. Larin'in hava topunda Kitsiou'ya faul yaptığını belirten Halis Özkahya'ya ise Sergen Yalçın tepki gösterdi. Haber Global'in haberine göre de, daha sonra 4. hakem Emre Malok'un yanına giden başarılı teknik adam "Mis gibi gol, buz gibi tertemiz golümüzü yediniz. VAR’a neden bakmıyorsunuz?" diyerek pozisyon için verilen kararı eleştirdi.

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