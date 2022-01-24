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Spor

Sergen Yalçın'dan sürpriz Emirhan İlkhan kararı! Tüm gerçekler ortaya çıktı

Beşiktaş'ta performansıyla dikkat çeken genç oyuncu Emirhan İlkhan ve eski teknik direktör Sergen Yalçın için altyapı sorumlusu Mehmet Ekşi, önemli açıklamalarda bulundu. Emirhan İlkhan'ın Sergen Yalçın'ın eseri olduğunu belirten Ekşi, 'Emirhan İlkhan, 4 ay önce cılız bir çocuktu.' ifadelerini kullandı.

star.com.tr24 Ocak 2022 Pazartesi 21:37 - Güncelleme: 24 Ocak 2022 Pazartesi 21:37
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Beşiktaş'ın altyapı sorumlusu Mehmet Ekşi, başarılı performansıyla yıldızı parlayan genç oyuncu Emirhan İlkhan için konuştu. Emirhan İlkhan'ın 4 ay önce cılız bir çocuk olduğunu belirten Ekşi, "Şu anki Emirhan, Sergen Yalçın'ın eseridir." şeklinde konuştu.

"EMİRHAN İLKHAN, SERGEN YALÇIN'IN ESERİDİR"

Beşiktaş Altyapı Sorumlusu Mehmet Ekşi, 17 yaşındaki Emirhan İlkhan için "4 ay önce cılız bir çocuktu. Sergen hocamızla konuştuk, anlattık. 'Marrone'yi emrinize veriyorum, fitness salonumuz açık, getir proje oyuncularınızı Marrone çalıştıracak' dedi." şeklinde konuşurken Emirhan İlkhan'ın Sergen Yalçın'ın eseri olduğunu belirtti.

"EMİRHAN İLKHAN, BİR PROJE OYUNCUSU"

"Emirhan bir proje oyuncusu. Elmas da kömür de taş." şeklinde konuşan Mehmet Ekşi, meselenin futbolcu bulmak olmadığını onu yetiştirmek ve sahaya sürme cesaretini göstermek olduğunu ifade etti.

EMİRHAN İLKHAN'IN PERFORMANSI

Beşiktaş formasıyla bu sezon 4 resmi maçta süre bulan 17 yaşındaki oyuncu, 1 golle takımına katkı verirken başarılı performansıyla dikkat çekmeyi başardı.

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