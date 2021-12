Sergen Yalçın'dan sürpriz kadro değişimi

Milliyet 1 Aralık 2021 Çarşamba 07:28 - Güncelleme: 1 Aralık 2021 Çarşamba 07:28

Beşiktaş'ta orta saha kurgusu yeniden değişiyor. Başkan Ahmet Nur Çebi ile pazar günü gerçekleştirdiği kritik zirvenin ardından görevinin başında kalan teknik direktör Sergen Yalçın cuma günü Kasımpaşa ile oynayacakları maçla birlikte orta alanda değişime gidecek.

Yaklaşık iki aydır devam eden kötü gidişatı Kasımpaşa maçında noktalamanın hesaplarını yapan Yalçın, geride kalan dönemde orta sahada çok sayıda oyuncu denedi. Salih Uçan, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Alex Teixeira, Mehmet Topal ve Necip Uysal'dan istediği verimi tam olarak alamayan siyah-beyazlı teknik adam yeni bir düzene geçecek.

Sergen Yalçın şimdiye kadar bulduğu tüm şansları iyi kullanan ve taraftarın da büyük beğenisini kazanan Can Bozdoğan'a önümüzdeki dönem ilk 11'de forma vermeyi planlıyor. Can'ın enerjisinden ve ofansif yeteneklerinden daha fazla yararlanmak isteyen Yalçın, Kasımpaşa maçında genç oyuncuyu sahaya sürecek. Deneyimli hocanın merkezde kullanacağı diğer isimler Josef de Souza ve Miralem Pjanic olacak. Josef her zamanki gibi savunmanın önünde yer alacak. Pjanic ve Can ise 8 numara pozisyonda görev yapacak.