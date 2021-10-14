Sergen Yalçın'dan takıma mesaj var

14 Ekim 2021 Perşembe 10:21 - Güncelleme: 14 Ekim 2021 Perşembe 10:21

Süper Lig 'de yarın akşam Başakşehir'e konuk olacak Siyah-Beyazlılar'da önemli mücadele öncesinde eksiklerin bir bir takıma geri dönmesi teknik ekibi memnun ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'la oynanan karşılaşmaya 12 eksikle gitmek durumunda kalan Kara Kartal, yarınki mücadelede ideal kadrosuyla sahada yer alacak. Milli arada; Domagoj Vida, Francisco Montero, Welinton, Alex Teixeira, Salih Uçan, Mehmet Topal, Cyle Larin gibi önemli isimleri geri dönen takımda, bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Miralem Pjanic ve Mehmet Topal'a ek olarak tedavisi süren Kevin N'Koudou'da belirsizlik sürüyor.

KADRO, İDEALE DÖNÜYOR

Takımdaki eksiklerin kapanması sonrasında Başakşehir maçıyla birlikte ideal 11'e dönmeyi planlayan teknik direktör Sergen Yalçın, dünkü idman öncesinde oyuncularıyla yaptığı toplantıda İstanbul'da üst üste çıkacakları 3 maçın öneminden bahsetti. Başakşehir'le deplasmanda, Sporting ve Galatasaray 'la da iç sahada oynayacakları müsabakalarda alacakları galibiyetlerin orta vadedeki geleceklerini şekillendireceğini belirten Yalçın, "Kadrodaki eksiklerimiz sebebiyle lig ve Avrupa'da önemli kayıplar yaşadık. Ancak Milli arada tekrar güç topladık. Şimdi önümüzdeki Başakşehir maçını kazanıp Sivasspor 'la başladığımız seriyi sürdürmemiz gerekiyor. Atacağımız bu adım, Sporting ve Galatasaray karşılaşmalarına da olumlu yansıyacaktır." ifadelerini kullandı.