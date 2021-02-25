25 Şubat 2021 Perşembe 21:53 - Güncelleme: 25 Şubat 2021 Perşembe 21:58

Süper Lig'de ezeli rakiplerinin bir maç gerisinde olmasına karşın 51 puanla ikinci sırada yer alan Beşiktaş, ilk 24 maçta gol konusunda ciddi bir istikrar yakaladı.

AVRUPA DEVLERİNE FARK ATTI



Spor Arena'nın derlemesine göre, bir maç eksiğine rağmen 53 golle ligin en golcü takımı olmayı başaran siyah-beyazlılar, lig maçlarında gol atma serilerinde Avrupa devlerine fark attı ve yalnızca Bayern Münih'in gerisinde kaldı.

Sergen Yalçın'ın öğrencileri, Süper Lig'de üst üste 20 maçta gol attı ve bunu Avrupa'nın 5 büyük liginde zirveye oynayan takımlar arasında başaran ikinci takım oldu.

BAYERN MÜNİH 22 MAÇTIR...



Geçen sezonu 6 kupayla tamamlayan ve Bundesliga'da liderlik koltuğunda oturan Bayern Münih ise üst üste 22 maçtır rakip fileleri havalandırıyor. Ligde ikinci sırada yer alan Leipzig'in serisi 9 maçta kaldı.

GALATASARAY VE TRABZONSPOR, BEŞİKTAŞ'A YAKLAŞTI...



Beşiktaş'ın 20 maçlık serisine en çok yaklaşan Süper Lig kulüpleri ise Galatasaray ve Trabzonspor oldu. İki kulüp de son 10 lig maçında rakip filelere en az birer gol gönderdiler. Fenerbahçe ise son hafta Göztepe karşısında mücadeleyi gol atamadan tamamladı.