Sergen Yalçın'dan Trabzonspor maçında 2 değişiklik

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, kupada oynanan son karşılaşmaya göre 2 değişikliğe gitti.

Tüpraş Stadı'nda oynanan zorlu mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetti.

Siyah-beyazlı futbol takımı maça Ersin Destanoğlu, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, Kristjan Asllani, Junior Olaitan, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, El Bilal Toure ve Hyeon-gyu Oh ilk 11'iyle çıktı.

Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Devis Vasquez, Wilfred Ndidi, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Taylan Bulut, Jota Silva, Devrim Şahin, Yasin Özcan ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.

Deneyimli teknik adam, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile oynanan ve 1-0 kaybedilen müsabakanın 11'inde 2 değişiklik yaptı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, savunmanın ortasında gün içinde kadrodan çıkarılan Emirhan Topçu'nun yerine Tiago Djalo'ya formayı emanet etti.

Konyaspor maçında sol açıkta görev yapan Junior Olaitan orta sahanın merkezinde görevlendirilirken, Wilfred Ndidi yedek soyundu. Nijeryalı oyuncunun yerine ise Çek futbolcu Vaclav Cerny forma giydi.