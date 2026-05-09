İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Mayıs 2026 Cumartesi / 23 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,4098
  • EURO
    53,5661
  • ALTIN
    6875.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sergen Yalçın'dan Trabzonspor maçında 2 değişiklik
Spor

Sergen Yalçın'dan Trabzonspor maçında 2 değişiklik

Sergen Yalçın, Trabzonspor karşısında kupa maçının ilk 11'ine göre iki değişiklik yaptı. Siyah-beyazlılarda Emirhan Topçu'nun yerine Tiago Djalo forma giyerken, Vaclav Cerny de ilk 11'de sahaya çıktı.

AA9 Mayıs 2026 Cumartesi 20:29 - Güncelleme:
Sergen Yalçın'dan Trabzonspor maçında 2 değişiklik
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, kupada oynanan son karşılaşmaya göre 2 değişikliğe gitti.

Tüpraş Stadı'nda oynanan zorlu mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetti.

Siyah-beyazlı futbol takımı maça Ersin Destanoğlu, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, Kristjan Asllani, Junior Olaitan, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, El Bilal Toure ve Hyeon-gyu Oh ilk 11'iyle çıktı.

Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Devis Vasquez, Wilfred Ndidi, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Taylan Bulut, Jota Silva, Devrim Şahin, Yasin Özcan ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.

Deneyimli teknik adam, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile oynanan ve 1-0 kaybedilen müsabakanın 11'inde 2 değişiklik yaptı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, savunmanın ortasında gün içinde kadrodan çıkarılan Emirhan Topçu'nun yerine Tiago Djalo'ya formayı emanet etti.

Konyaspor maçında sol açıkta görev yapan Junior Olaitan orta sahanın merkezinde görevlendirilirken, Wilfred Ndidi yedek soyundu. Nijeryalı oyuncunun yerine ise Çek futbolcu Vaclav Cerny forma giydi.

ÖNERİLEN VİDEO

Bayrampaşa'da 7 milyonluk vurgun: Altın dolu kasayı böyle çaldılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.