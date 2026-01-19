İSTANBUL 4°C / 2°C
Spor

Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması: 7 oyuncu alabilirdik ama...

Kayserispor galibiyetinin ardından konuşan Sergen Yalçın, transfer çalışmalarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, “İstesek şu ana kadar 7 oyuncu alabilirdik ama laf olsun diye transfer yapmayacağız” dedi.

HABER MERKEZİ19 Ocak 2026 Pazartesi 22:56 - Güncelleme:
Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması: 7 oyuncu alabilirdik ama...
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde:

"Zor bir oyun oldu, rakibi açmakta zorlandık. Kontralardan pozisyon da verdik. 90+'larda kazanmak bundan sonra için iyi oldu. Oyuncular çok mücadele ettiler, biliyorsun eksiğiz bir de... Ona rağmen birlik ve beraberlik vardı sahada."

"HEPİMİZ ÇOK SEVİNDİK"

"İki hücumcuya döndük, normalde yaptığımız bir şey değil bu, risk aldık. Son gole ben, oyuncular, hepimiz çok sevindik."

"EKSİKLERİMİZ VAR"

"1-0 mutlu edici bir skor ama eksiklerimiz var, oyuncularla ciddi şekilde çalışıyoruz. İnşallah daha iyi oyunlarla, daha güzel skorlar alırsak, daha mutlu oluruz diye düşünüyorum."

"Oyunsal anlamda eksiklerimiz var, çocuklar gayretli ve çok çaba harcıyorlar. Takım yükseliş içinde, bunu net bir şekilde görmeleri gerekiyor. Fiziksel olarak da iyiye gidiyoruz, bu da görülüyor.

Rakipler çok kapanıyor, çok mücadele ediyor. Kayserispor'u da tebrik etmek lazım, oyun planları doğruydu. Futbol zor oyun, biraz şans da lazım... Böyle oynadığımız bazı maçları ilk yarıda kaybettik."

"DEĞİŞİMLER KANLI OLUR"

"Beşiktaş camiası ciddi bir değişim içerisinde. Bu değişim sürecinde birlik olmak zorundayız. Birlik olamazsak, bu işin altından kalkamayız. Bizim için de işler çok zor duruma gelir. Taraftara ihtiyacımız var, sonuna kadar bu takımı desteklesinler.

Beşiktaş taraftarı, Beşiktaş'ın taraftarıdır, şahısların değil! Takım, onları arkasında görürse, her şey daha kolay olur. Olumsuz bir hava vardı, takım bocalamaya başladı. Oyuncular da bunları duyuyor... Oyuncularımızın onlara ihtiyacı var.

Bu değişim acılı olacak, kolay olmuyor. Değişimler kanlı olur ama merak etmesinler olacak."

TRANSFER AÇIKLAMASI

"Transfer için çalışıyoruz. Şu ana kadar 7 oyuncu alabilirdik ama sakin olmak lazım. En doğru oyuncuyu en doğru şekilde getirmek istiyoruz. Laf olsun diye oyuncu almıyoruz. Gecikti ama hemen olmuyor. Daha önce hemen olan transferleri gördük. Biraz sabredeceğiz, acı çekeceğiz ama finalde güzel şeyler olacak. Merak etmesin taraftarlarımız."

