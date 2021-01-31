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Spor

Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trabzonspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

31 Ocak 2021 Pazar 18:49 - Güncelleme: 31 Ocak 2021 Pazar 18:49
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İlk devreyi lider tamamlayan Beşiktaş, ikinci yarıyı Trabzonspor maçıyla açıyor. Vodafone Park'ta oynanacak 90 dakika öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Kendi oyunlarını oynamaya çalışacaklarını vurgulayan Yalçın, 'Kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. İç sahadaki oyunumuz belli. Oyunu kazanmaya çalışacağız. Umarım güzel bir müsabaka olur. Sezonu iyi bir yerde bitirdik. Zor bir maçla başlıyoruz, Abdullah hoca geldikten sonra ciddi çıkış yakaladılar. İyi hazırlandık ve iyi konsantre olduk." dedi.

"CENK TOSUN ARAMIZA KATILACAK"

Transfer ile ilgili sorulan soruya da cevap veren Yalçın, "Sezon ortasında herkes kendi takımını güçlendirmeye çalışıyoruz. Ufak da olsa takviyeler yapmaya çalıştık. Geniş bir kadromuz var. Ekonomimiz doğrultusunda bir şeyler yapmaya çalışıyor başkanımız. Kulübümüzün durumunu da bilmek zorundayız. Cenk Tosun aramıza katılacak. Geniş bir kadromuz var ama kulübün ekonomisi doğrultusunda eklemeler yapmaya çalışıyoruz. Cenk bizim için önemli bir oyuncu, Beşiktaş'la şampiyonluk yaşamış bir futbolcu. Mutlaka bize katkı sağlayacaktır.' ifadelerini kullandı.

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