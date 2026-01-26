İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ocak 2026 Pazartesi / 8 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3613
  • EURO
    51,576
  • ALTIN
    7038.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması: Katkı yapacak oyuncular planlıyoruz
Spor

Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması: Katkı yapacak oyuncular planlıyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Eyüpspor beraberliğinin ardından konsantrasyon ve motivasyon eksikliği yaşadıklarını belirterek 2 puan kaybı nedeniyle üzgün olduklarını söyledi. Transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan Yalçın, takıma seviye atlatacak ve ciddi katkı verecek oyuncular almak istediklerini vurguladı.

AA26 Ocak 2026 Pazartesi 23:02 - Güncelleme:
Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması: Katkı yapacak oyuncular planlıyoruz
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında ikas Eyüpspor'la 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, 2 puan kaybettikleri için üzgün olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, "Beklemediğimiz bir oyun ve skor oldu. Oyunun başlangıcında ciddi bir konsantrasyon eksikliği yaşadık. Oyun formatımızın dışında oynadık. Erken öne geçmemize rağmen oyunun devamında zor anlar yaşadık. Oyunu çevirmek için hamleler yaptık. Kazanabilirdik ama bizim adımıza mücadele gücü, ikinci toplar, normal oyun anlayışımızın dışındaydı. Bazen kazanamıyorsunuz. Bunlar futbolda olağan şeyler. Kötü bir oyunun son bölümde beraberilği kurtarmak bizim için iyiydi." ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın, motivasyon eksikliği yaşandıklarını belirterek, "Futbolda bunlar olağan şeyler. Bir takım her maça maksimum performansla devam edemez. Oyunun doğasında olan şeyler bunlar. Bugün çok fazla negatiflik vardı takımda. Bireysel performans düşüklüğü vardı. Oyunun başlangıcında takımın motivasyonunun bozuk olduğunu kendi aramızda konuştuk. Üç puan kazanmamız gereken bir maçtı. Futbol kağıt üzerinde değil sahada oynanıyor. Koşmak, mücadele etmek lazım kazanmak için. İki puan kaybettiğimizin için üzgünüz." diye konuştu.

Transfer konusuna da değinen Yalçın, şunları aktardı:

"Transfer görüşmelerimiz var. Seviye üstü, takıma katkı yapacak oyuncular almak istiyoruz. Herkes çalışıyor eksik bölgeleri doldurmak için. Çok ayrılık oldu. Bu oyuncuların bir bölümü planlamamızda yoktu. Çok da önemli kayıplar yaşamadık. Stoper, sol bek, merkez orta saha, kenar ve santrfor gibi oyuncular bulmuştuk ama son dakikada işler bozuldu. İşin ekonomik tarafına da bakmak lazım. Sadece Abraham ve Rafa Silva'nın ayrılması kulübe bundan sonrası için 60 milyon avro avantaj sağladı. Beşiktaş camiası olarak ciddi bir değişim söz konusu. Ayrılma konusunda doğru şeyler yaptık. Hangi oyuncuya gitsek 25-30 milyon avro gibi rakamlar çıkıyor karşımıza. Bu da zorluyor. Yaz dönemi olsa belki daha rahat hareket ederiz. Ciddi katkı yapacak oyuncular planlıyoruz."

ÖNERİLEN VİDEO

Kütahya'da yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsüne ceza

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.