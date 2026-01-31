Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yendi. Siyah beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, son düdüğün ardından maçın değerlendirmesini yaptı.

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle:

"STATTA KAOS ORTAMI VARDI"

"Kötü başladığımızı düşünmüyorum. Enerjik başladık. Kontradan bir gol yedik ama oyuncularımız oyundan düşmediler. İyi mücadele ettiğimiz düşünüyorum. Statta kaos ortamı da vardı. Bu da doğal olarak takımı etkiliyor. Her şeye rağmen kazanmak güzeldir. Daha iyi mücadele ve oyunlarla sezonun devamını bitirmek istiyoruz."

"RAKİBİN İKİ STOPERİ DE ATILMALIYDI"

"Oyunun tam totalini oynayamayacak oyuncularımız var bizim şu anda. Mustafa ve Cengiz gibi. Sakatlıktan döndükleri için oyundan düşmeye başladılar ve değiştirdik. Bize olunca kırmız kart, rakibe olunca sarı kart. Rakibin iki stoperi de ilk yarıda ikişer sarıdan kırmızı kart görmeliydi. Hakem arkadaşları biraz daha dikkatli olmaya davet ediyorum. Bize veriyorsan onlara da ver kırmızı kart. Bu da hakem camiasının çok da sağlıklı olmadığını gösteriyor"

"HİÇ KİMSE SANTRFORUNU GÖNDERMEZ BÖYLE BİR DÖNEMDE"

"Biz takım olarak taraftarın beklentisine cevap veremiyoruz. Beklentileri bu sene karşılayamıyoruz. Bunun da birçok sebebi var. Yeni yapılanma dönemindeyiz. En doğru şekilde bunu yapmaya çalışıyoruz. Hem kulübün ekonomisini, menfaatlerini koruyarak hatta kendi geleceğimi, kendi menfaatlerimi korumuyorum, kulübün menfaatlerini koruyorum. Kulübün geleceğini korumaya çalışıyorum, bunu açık söyleyeyim. Hiç kimse santrforunu göndermez böyle bir dönemde, biz gönderiyoruz çünkü kulübün menfaatleri ve ekonomisi söz konusu."

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA 2-3 OYUNCU İNDİREBİLİRİZ"

"Değişimi en doğru şekilde yapacağız. Yeni oyuncular almayı planlıyoruz. Görüştüklerimiz var. Önümüzdeki hafta 2-3 tane oyuncu indirebiliriz. Kendi istediğimiz, kendi planlamamızdaki oyuncuları alabilirsek alacağız. Yoksa oyuncu almayacağız."