İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ocak 2026 Cumartesi / 12 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,499
  • EURO
    51,624
  • ALTIN
    6788.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sergen Yalçın'dan transfer müjdesi: 2-3 tane oyuncu indirebiliriz
Spor

Sergen Yalçın'dan transfer müjdesi: 2-3 tane oyuncu indirebiliriz

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Konyaspor galibiyetinin ardından statta kaos ortamı olduğunu belirterek buna rağmen kazanmanın önemli olduğunu söyledi. Yalçın, hakem kararlarını eleştirirken önümüzdeki hafta 2-3 yeni transfer yapabileceklerini de açıkladı.

HABER MERKEZİ31 Ocak 2026 Cumartesi 22:45 - Güncelleme:
Sergen Yalçın'dan transfer müjdesi: 2-3 tane oyuncu indirebiliriz
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yendi. Siyah beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, son düdüğün ardından maçın değerlendirmesini yaptı.

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle:

"STATTA KAOS ORTAMI VARDI"

"Kötü başladığımızı düşünmüyorum. Enerjik başladık. Kontradan bir gol yedik ama oyuncularımız oyundan düşmediler. İyi mücadele ettiğimiz düşünüyorum. Statta kaos ortamı da vardı. Bu da doğal olarak takımı etkiliyor. Her şeye rağmen kazanmak güzeldir. Daha iyi mücadele ve oyunlarla sezonun devamını bitirmek istiyoruz."

"RAKİBİN İKİ STOPERİ DE ATILMALIYDI"

"Oyunun tam totalini oynayamayacak oyuncularımız var bizim şu anda. Mustafa ve Cengiz gibi. Sakatlıktan döndükleri için oyundan düşmeye başladılar ve değiştirdik. Bize olunca kırmız kart, rakibe olunca sarı kart. Rakibin iki stoperi de ilk yarıda ikişer sarıdan kırmızı kart görmeliydi. Hakem arkadaşları biraz daha dikkatli olmaya davet ediyorum. Bize veriyorsan onlara da ver kırmızı kart. Bu da hakem camiasının çok da sağlıklı olmadığını gösteriyor"

"HİÇ KİMSE SANTRFORUNU GÖNDERMEZ BÖYLE BİR DÖNEMDE"

"Biz takım olarak taraftarın beklentisine cevap veremiyoruz. Beklentileri bu sene karşılayamıyoruz. Bunun da birçok sebebi var. Yeni yapılanma dönemindeyiz. En doğru şekilde bunu yapmaya çalışıyoruz. Hem kulübün ekonomisini, menfaatlerini koruyarak hatta kendi geleceğimi, kendi menfaatlerimi korumuyorum, kulübün menfaatlerini koruyorum. Kulübün geleceğini korumaya çalışıyorum, bunu açık söyleyeyim. Hiç kimse santrforunu göndermez böyle bir dönemde, biz gönderiyoruz çünkü kulübün menfaatleri ve ekonomisi söz konusu."

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA 2-3 OYUNCU İNDİREBİLİRİZ"

"Değişimi en doğru şekilde yapacağız. Yeni oyuncular almayı planlıyoruz. Görüştüklerimiz var. Önümüzdeki hafta 2-3 tane oyuncu indirebiliriz. Kendi istediğimiz, kendi planlamamızdaki oyuncuları alabilirsek alacağız. Yoksa oyuncu almayacağız."

ÖNERİLEN VİDEO

Yolcu uçağının tekerleği koptu: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.