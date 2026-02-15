Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Mücadele Beşiktaş'ın genç yıldızı Mustafa Hekimoğlu'nun 90+6'da attığı golle 3-2 siyah-beyazlı takım lehine sona erdi.

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Beşiktaş teknik direktörü değerlendirmesinde; "Yan top zafiyetimiz çok öne çıktı bugün, günün negatif tarafı bu oldu. Çok yaşanan bir şey değildi ama ekstraydı bugün. Başakşehir herkes için zor olmuştur. Son haftalarda çok iyiler. Bugün bizim adımıza kazanmak önemliydi. Taraftarımızı ve camiamızı mutlu ettik. Yeni gelenlerin performansları iyiydi. Çok mücadele ettiler. Bu tür maçlar kolay değil, zor maçlar bunlar." dedi.

TRANSFER DEĞERLENDİRMESİ

Sergen Yalçın açıklamasında; "Ara oyuncu almayacağız, ana oyuncu alacağız demiştik. Oyuncuların kaliteleri ve performansları beklentiyi karşılayacak gibi duruyor." ifadelerini kullandı.