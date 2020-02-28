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Spor

Sergen Yalçın'dan uyarı! 'Cisse'ye dikkat edin'

Sergen Yalçın, Alanyaspor'a karşı oynanacak maçta forvet Papiss Cisse için oyuncularını uyardı.

28 Şubat 2020 Cuma10:08 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 10:08

Sergen Yalçın, Alanyaspor'a karşı oynanacak maçta forvet Papiss Cisse için oyuncularını uyardı.

VIDA VE RUIZ'E UYARI

Siyah-beyazlılarda Alanyaspor'la yapılacak kritik maç öncesi Sergen Yalçın'dan stoperlere Papiss Cisse uyarısı geldi.

Ligde 16 golü bulunan Senegalli yıldızın kendisini kolay unutturabildiğini söyleyen Yalçın, Ruiz ve Vida'nın çok dikkatli olmasını istedi.

Papiss Cisse, bu sezon çıktığı 24 resmi maçta 17 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Senegalli futbolcu, Beşiktaş karşısında Alanyaspor'un en büyük gol umutlarından birisi olacak.

(Aksam)

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