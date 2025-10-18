İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ekim 2025 Cumartesi / 26 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0187
  • EURO
    49,08
  • ALTIN
    5727.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sergen Yalçın'dan yayıncı kuruluşa tepki
Spor

Sergen Yalçın'dan yayıncı kuruluşa tepki

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gençlerbirliği maçı öncesi yayıncı kuruluşa eleştirilerde bulundu. Yalçın, 'Camiamızın yayıncı kuruluşla ilgili sıkıntıları var. Beşiktaş camiası olarak bazı şeylerin düzeltilmesini istiyoruz.' dedi.

Haber Merkezi18 Ekim 2025 Cumartesi 16:55 - Güncelleme:
Sergen Yalçın'dan yayıncı kuruluşa tepki
ABONE OL

Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'nin konuk ediyor. Karşılaşma öncesi teknik direktör Sergen Yalçın, açıklamalarda bulundu.

YAYINCI KURULUŞA TEPKİ

Yayıncı kuruluşun adil olmadığını belirten Sergen Yalçın, "Camiamızın yayıncı kuruluş ile ilgili sıkıntıları var. Geçen hafta pozisyonları tekrarları verilmedi. Beşiktaş camiası olarak yayıncı kuruluştan bazı şeylerin düzeltilmesini istiyoruz. Yoksa bugün oyuncular da çok konuşmak istemiyor ama mecburiyetten konuşuyorlar." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

SOLOTÜRK Kayseri semalarında nefes kesti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.