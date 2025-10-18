Sergen Yalçın'dan yayıncı kuruluşa tepki

Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'nin konuk ediyor. Karşılaşma öncesi teknik direktör Sergen Yalçın, açıklamalarda bulundu.

YAYINCI KURULUŞA TEPKİ

Yayıncı kuruluşun adil olmadığını belirten Sergen Yalçın, "Camiamızın yayıncı kuruluş ile ilgili sıkıntıları var. Geçen hafta pozisyonları tekrarları verilmedi. Beşiktaş camiası olarak yayıncı kuruluştan bazı şeylerin düzeltilmesini istiyoruz. Yoksa bugün oyuncular da çok konuşmak istemiyor ama mecburiyetten konuşuyorlar." ifadelerini kullandı.