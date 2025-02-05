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Spor

Sergen Yalçın'ın acı günü! Kardeşi Gürsoy Yalçın vefat etti

Türk futbolunun başarılı teknik direktörü Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın hayatını kaybetti.

Haber Merkezi5 Şubat 2025 Çarşamba 17:48 - Güncelleme:
Sergen Yalçın'ın acı günü! Kardeşi Gürsoy Yalçın vefat etti
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Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın vefat etti.

Gürsoy Yalçın uzun süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

GÜRSOY YALÇIN'IN HAYATI

Sergen Yalçın'ın küçük kardeşi Gürsoy Yalçın, ağabeyi gibi futbol dünyasının içinde olan bir kişiydi.

1977 doğumlu olan Gürsoy Yalçın, 1996 yılında Beşiktaş'ta profesyonel futbol kariyerine başladı. Sonrasında Elazığspor, Beykozspor, Körfezspor, Ayazağaspor ve Pendikspor'da forma giydi. 2001 yılında futbolu bıraktı.

Futbol kariyerine son verdikten sonra scout (oyuncu gözlemcisi) olarak çalışmaya başladı.

BEŞİKTAŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Beşiktaş Kulübü'nden vefat haberinin ardından başsağlığı mesajı yayınlandı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Futbol A Takımımızın 2020-21 sezonunda kazandığı lig ve kupa şampiyonluğunda pay sahibi olan, eski futbolcumuz ve teknik direktörümüz Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhuma Allah'tan rahmet; Sergen Yalçın'a, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz.

Beşiktaş JK

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