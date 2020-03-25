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Spor

Sergen Yalçın, koronovirüs testinin negatif açıkladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testinin negatif çıktığını açıkladı.

25 Mart 2020 Çarşamba 12:58 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 13:00
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Koronavirüs testinin takımda ve kendisinde negatif çıktığını belirten Yalçın, "Testleri yaptırdık. Bende ve takımda bir sorun yok. Herkes negatif çıktı." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Çağdaş Atan'ın da testi negatif çıktı.

Çağdaş Atan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Görülen lüzum üzerine yapılan Koronavirüs testim negatif çıkmıştır. Bu salgından etkilenen tüm hastalarımıza acil şifalar dilerim. Evde kal Türkiye. Saygılarımla." ifadelerini kullandı.

Yaşlı adam yol kenarındaki ağaca baş aşağı asılıp komando marşı söyledi

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