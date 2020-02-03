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Spor

Sergen Yalçın: 'Ben değil siz başaracaksınız'

Sergen Yalçın, Çaykur Rizespor maçı öncesi takıma yaptığı konuşmada çok önemli bir noktanın altını çizdi.

03.02.2020  10:25 - Güncelleme: 03.02.2020  10:26

21 bin taraftarın önünde imza atarak Beşiktaş'ın tarihine bir kez daha geçen Sergen Yalçın'dan camianın büyük bir beklentisi var: 'Siyah-beyazlı takımın, eski havasını yakalayıp ligde başarılı olması…' Bu ağır yükün altında olan genç çalıştırıcı, ilk sınavında Çaykur Rizespor engelini aşarak Beşiktaş'ın rahat bir nefes almasını sağlarken, karşılaşma öncesi talebelerine "Takım ruhu" vurgusu yaptığı öğrenildi.

ADIM ADIM YUKARIYA TIRMANACAĞIZ

Yalçın'ın soyunma odasında futbolculara yönelik konuşmasında "Adım adım yukarı çıkmamız gerekiyor. Bir şeyler iyi olacaksa, bu karşılaşmada ilk basamağa adımımızı atacağız. Her zamanki gibi sahaya karakterinizi, ruhunuzu, formanının ağırlığını koymanızı istiyorum. Ben değil siz başaracaksınız. Çünkü önemli olan sizsiniz" dediği belirtildi.

Yalçın, maç sonrası da galibiyet için oyuncularını tek tek kutlayıp teşekkür etti.

SABAH ANTRENMAN YAPTIRDI

Kötü gidişine deplasmanda aldığı Çaykur Rizespor galibiyeti ile son veren Beşiktaş, önceki gece yarısı İstanbul'a döndü. Sergen Yalçın, gecenin sabahında ise takıma antrenman yaptırdı. Yalçın, yeni transfer Boateng'le de özel olarak ilgilendi.

(Sabah)

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