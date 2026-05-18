Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı ile Teknik Direktör Sergen Yalçın arasında gerçekleşecek toplantı başladı.

Ümraniye'de bulunan BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleşecek toplantıda Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın akıbetinin belli olması bekleniyor. Toplantıya katılmak üzere Başkan Serdal Adalı ve Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yanı sıra Asbaşkan Murat Kılıç ile Yönetim Kurulu Üyesi ve Futbol Komitesi Üyesi Melih Aydoğdu da tesislere geldi.

Gerçekleşecek toplantı sonrası Sergen Yalçın'ın siyah-beyazlıların teknik direktörü olarak göreve devam edip etmeyeceği belli olacak.