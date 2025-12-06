Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15'inci haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Siyah beyazlılar, taraftarı önünde kazanarak üst sıralardan uzaklaşmak istemiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, bu mücadelede sahaya süreceği 11'i belirlemeye başladı.

Beşiktaş'ta kaleyi Ersin Destanoğlu koruyacak. Savunmanın sağında Gökhan Sazdağı forma giyecek. Sol bek bölgesinde ise sakatlığını atlatan Rıdvan Yılmaz'ın 11'de başlaması bekleniyor. Stoper ikilisi Emirhan Topçu ve Gabriel Paulista'dan oluşacak.

Orta alanda Wilfred Ndidi ve Orkun Kökcü görev yapacak. Bu ikilinin önünde Vaclav Cerny yer alacak.

Hücum hattının sağında Cengiz Ünder, solunda ise Jota Silva şans bulacak. Beşiktaş'ta ileri uçta ise El Bilal Toure forma giyecek.