Spor

Sergen Yalçın'ın ilk 11'i belli oluyor! Hücum hattında sürpriz yok

Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, muhtemel ilk 11'i büyük ölçüde netleştirdi. Hücum hattında son maçta olduğu gibi Abraham'ın yerine El Bilal Toure görev yapacak.

6 Aralık 2025 Cumartesi 14:28
Sergen Yalçın'ın ilk 11'i belli oluyor! Hücum hattında sürpriz yok
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15'inci haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Siyah beyazlılar, taraftarı önünde kazanarak üst sıralardan uzaklaşmak istemiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, bu mücadelede sahaya süreceği 11'i belirlemeye başladı.

Beşiktaş'ta kaleyi Ersin Destanoğlu koruyacak. Savunmanın sağında Gökhan Sazdağı forma giyecek. Sol bek bölgesinde ise sakatlığını atlatan Rıdvan Yılmaz'ın 11'de başlaması bekleniyor. Stoper ikilisi Emirhan Topçu ve Gabriel Paulista'dan oluşacak.

Orta alanda Wilfred Ndidi ve Orkun Kökcü görev yapacak. Bu ikilinin önünde Vaclav Cerny yer alacak.

Hücum hattının sağında Cengiz Ünder, solunda ise Jota Silva şans bulacak. Beşiktaş'ta ileri uçta ise El Bilal Toure forma giyecek.

