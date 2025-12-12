İSTANBUL 14°C / 8°C
  Sergen Yalçın'ın ilk 11'i şekilleniyor! Beşiktaş'ta hedef Trabzonspor maçı
Spor

Sergen Yalçın'ın ilk 11'i şekilleniyor! Beşiktaş'ta hedef Trabzonspor maçı

Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor deplasmanına çıkmaya hazırlanıyor. Son iki dış saha karşılaşmasını kazanan siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, ilk 11'ini netleştirmeye başladı.

TRT Spor12 Aralık 2025 Cuma 12:42 - Güncelleme:
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Son iki dış saha maçından 6 puan çıkaran siyah beyazlı ekip, bu karşılaşmada da 3 puan hedefliyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın, kritik mücadelede sahaya çıkaracağı 11'i belirlemeye başladı.

Beşiktaş'ın kalesini Ersin Destanoğlu koruyacak. Savunmanın sağında Gökhan Sazdağı, solunda Rıdvan Yılmaz görev alacak.

Stoper ikilisi henüz netleşmedi. Teknik direktör Sergen Yalçın, Gabriel Paulista, Tiago Djalo ve Emirhan Topçu arasında tercih yapacak.

Sakatlıkların ardından orta saha kurgusu değişecek. Ndidi'nin yanında Demir Ege Tıknaz ya da Kartal Kayra Yılmaz forma giyecek. Bu oyuncuların önünde Orkun Kökcü görev yapacak.

Cengiz ve Jota'nın yokluğunda hücum hattının sağında Vaclav Cerny, solunda El Bilal Toure olacak. İleri uçta ise Tammy Abraham forma giyecek.

