İSTANBUL 5°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ocak 2026 Pazar / 30 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2789
  • EURO
    50,2002
  • ALTIN
    6375.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sergen Yalçın'ın istediği stoper Beşiktaş'a geliyor
Spor

Sergen Yalçın'ın istediği stoper Beşiktaş'a geliyor

Beşiktaş, ara transfer dönemindeki ilk hamlesini stoper bölgesine yapmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlıların, Emmanuel Agbadou'nun transferi için Wolverhampton ile anlaşmaya vardığı ve sürecin tamamlanmak üzere olduğu belirtildi.

HABER MERKEZİ18 Ocak 2026 Pazar 00:59 - Güncelleme:
Sergen Yalçın'ın istediği stoper Beşiktaş'a geliyor
ABONE OL
Süper Lig'de devre arasında 4 futbolcusuyla yollarını ayıran Beşiktaş, ilk transferi için geri sayıma geçti. Ara transferde birden fazla bölgeye takviye planlayan siyah-beyazlılar, ilk hamlesini stopere yapıyor.

Foot Mercato'da yer alan habere göre Beşiktaş ve Wolverhampton, Emmanuel Agbadou'nun transferi için anlaşma sağladı. Beşiktaş'ın daha önce Monaco'dan Thilo Keher ve Chelsea'den Tosin Adarabioyo'yla ilgilendiği ancak Agbadou için yapılan görüşmelerde sona yaklaşıldığı ifade edildi.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Beşiktaş'ın Agbadou transferi için Wolverhampton'a 11.5 milyon euro ödeyeceği kaydedildi. Daha önce Beşiktaş'ın iki teklifinin reddedildiği aktarılırken transferin sonuçlanması için birkaç detayın daha tamamlanmasının gerektiği belirtildi.

AGBADOU'NUN KARİYERİ

Wolverhampton'a sezon başında Reims'ten transfer olan Emmanuel Agbadou, kariyerinde daha önce Eupen, FC San Pedro ve US Monastir takımlarında forma giydi. Bu sezon Wolverhampton'da Agbadou 16 maça çıkarken gol veya asist kaydedemedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Adana'da köpek dehşeti: Kadının imdadına bölge esnafı yetişti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.