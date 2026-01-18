Sergen Yalçın'ın istediği stoper Beşiktaş'a geliyor

Süper Lig'de devre arasında 4 futbolcusuyla yollarını ayıran Beşiktaş, ilk transferi için geri sayıma geçti. Ara transferde birden fazla bölgeye takviye planlayan siyah-beyazlılar, ilk hamlesini stopere yapıyor.

Foot Mercato'da yer alan habere göre Beşiktaş ve Wolverhampton, Emmanuel Agbadou'nun transferi için anlaşma sağladı. Beşiktaş'ın daha önce Monaco'dan Thilo Keher ve Chelsea'den Tosin Adarabioyo'yla ilgilendiği ancak Agbadou için yapılan görüşmelerde sona yaklaşıldığı ifade edildi.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Beşiktaş'ın Agbadou transferi için Wolverhampton'a 11.5 milyon euro ödeyeceği kaydedildi. Daha önce Beşiktaş'ın iki teklifinin reddedildiği aktarılırken transferin sonuçlanması için birkaç detayın daha tamamlanmasının gerektiği belirtildi.

AGBADOU'NUN KARİYERİ

Wolverhampton'a sezon başında Reims'ten transfer olan Emmanuel Agbadou, kariyerinde daha önce Eupen, FC San Pedro ve US Monastir takımlarında forma giydi. Bu sezon Wolverhampton'da Agbadou 16 maça çıkarken gol veya asist kaydedemedi.