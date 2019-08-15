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Sergen Yalçın'ın penaltı isyanı

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Partizan'ı 1-0 mağlup eden fakat elenen Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

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Transferlerin gecikmesi hakkında açıklamalar yapan Sergen Yalçın, "Sezon başından beri çok transfer yapmaya çalışıyoruz. Hala en az 3-4 transfere ihtiyacımız olduğunu size de, yönetime de ısrarla beyan ediyorum ama alamıyoruz istediğimiz oyuncuları. Biz isteklerimizi bildiriyoruz ama maalesef bizim istediklerimiz olmuyor." ifadelerini kullandı.

"%100 PENALTIMIZ VERİLMEDİ"

Hakemin maçı yönetişi hakkında serzenişte bulunan Sergen Yalçın, "İlk yarıda %100 penaltımız verilmedi, gördüğümüz çok net bir penaltı, hakemin görmemesi enteresan. Rakibimiz sürekli yerde kaldı, 7 dakikalık uzatma süresi çok azdı." sözleriyle hakem yönetimini beğenmediğini ifade etti.

İlk maçın skorundan sonra bu maçta daha dikkatli oynadıklarını belirten genç teknik adam, "Biz büyük bir takım değiliz, bizim belli bir oyuncu kadromuz var. Biz bugün olması gerektiği gibi oynadık. Kafadan yiyeceğimiz 1 gol, bizi turun dışına atabilirdi. 90 dakika turun içinde kaldık, sonlarda 2. golü de bulabilirdik." dedi.

Genç oyuncularla birlikte bu yaz toplam 9 transfer yapan Yeni Malatyaspor'da 14 oyuncu takımdan ayrıldı.

Feci kaza saniye saniye kamerada

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