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Spor

Sergen Yalçın'ın yeni takımı belli oldu! Kardeş ülkeye gidiyor...

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra kulüp çalıştırmayan Sergen Yalçın'ın Azerbaycan Premier Ligi ekiplerinden Neftçi Bakü ile anlaştığı belirtildi. Başarılı teknik adam gelecek sezon Neftçi Bakü'yü çalıştıracak. İşte detaylar...

19 Haziran 2023 Pazartesi 11:33 - Güncelleme:
Sergen Yalçın'ın yeni takımı belli oldu! Kardeş ülkeye gidiyor...
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Sergen Yalçın, Azerbaycan Premier Ligi ekiplerinden Neftçi Bakü ile anlaştı.

Azerbaycan'da yayın yapan CBC Sports TV'den Elçin Cafarov'un haberine göre; iki gün içerisinde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Neftçi Bakü yönetimi ile Sergen Yalçın, yıllık maaş konusunda da anlaşma sağladı.

GÖRKEMLİ BİR TANITIM OLACAK

Azerbaycan ekibinde Romanyalı teknik direktör Laurentiu Reghecampf ile yollar ayrılacak. Daha sonra Sergen Yalçın'ın tanıtımı görkemli bir şekilde yapılacak.

9 ŞAMPİYONLUĞU VAR

Azerbaycan'ın en başarılı ekiplerinden biri olan Neftçi Bakü, 9 kez zirvenin sahibi oldu. Son 2 yıl şampiyonluğu Karabağ'a kaptıran Neftçi, en çok şampiyon olan takım ünvanını da böylece yitirmiş oldu.

Son olarak 2020/21'de şampiyon olan Neftçi, Sergen Yalçın ile birlikte bu hasreti bitirmeye ve şampiyonluk sayısında yeniden öne geçmeye çalışacak.

SERGEN YALÇIN'IN KARİYERİ

Antrenörlük kariyerine Beşiktaş altyapısında başlayan Sergen Yalçın, 2008'de başladığı yolculuğuna 2013'te Gaziantepspor Teknik Direktörü olarak devam etti. Ardından Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor'da devam eden Sergen Yalçın, 29 Ocak 2020'de Beşiktaş'ın başına geçti.

Sergen Yalçın, Beşiktaş'taki tek tam sezonu olan 2020/21'de Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası başarıları yaşadı.

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