Sergen Yalçın'ın zirve hesabı

30 Mayıs 2020 Cumartesi 11:49 - Güncelleme: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 11:49

Zirve yarışında lider Trabzonspor’un 9 puan gerisinde bulunan Beşiktaş, kalan mücadelelerini en az kayıpla tamamlayıp şampiyonluk konusundaki şansını sonuna kadar zorlamak istiyor. 26 hafta sonunda; Trabzonspor, Başakşehir, Galatasaray ve Sivasspor’un ardından 44 puanla 5. sırada bulunmaları sebebiyle mutlu son için matematiksel olarak rakiplerinden şanslarının daha az olduğunu kabul eden teknik direktör Sergen Yalçın, buna rağmen yarışta son düdüğe kadar kalmak istiyor. Bu konuda oyuncularını motive eden genç teknik adam, 8 maçta kazanılacak 24 puan olduğuna işaret edip pes etmeden tüm güçleriyle mücadele etmelerini bekliyor.

AMAN NAZAR DEĞMESİN...



Bu sezon takımda yaşanan sakatlıklar sebebiyle bir türlü tam kadro olarak çalışmada bulunamayan Kara Kartal’da bir ilk yaşandı. Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Victor Ruiz, Enzo Roco, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Abdoulay Diaby, Kevin N’Koudou ve Güven Yalçın gibi oyuncularından sakatlık sebebiyle kısa süreliğine kaybeden Beşiktaş’ta bu kez neşeli günler yaşanıyor. Dizindeki sakatlığı atlatan Dorukhan’dan sonra adale problemini geride bırakıp çalışmalarda yer alan Douglas’la birlikte Siyah-Beyazlılar’da bu sezon ilk kez sorunu olan futbolcu kalmadı. Kulüpte yapılan 2 Kovid-19 testinin de negatif çıkması sonrasında oyuncular, 13 Haziran’daki Antalyaspor maçına tam kadro bir şekilde hazırlanıyor.

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