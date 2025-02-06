Gürsoy Yalçın'ın cenaze namazı ikindiye müteakip Kilyos Merkez Camii'nde kılındı. Cenaze namazına; TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Milli Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Beşiktaş Kulübü eski Başkanı Hüseyin Yücel, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Teknik Direktör Mehmet Özdilek, Teknik Direktör Mehmet Topal, Fenerbahçeli futbolcu Cenk Tosun, Beşiktaşlı futbolcular Necip Uysal, Mert Günok ve Ersin Destanoğlu, eski takım arkadaşları, spor ve sanat camiasından önemli isimler katıldı.

Cenaze namazının ardından Yalçın'ın naaşı Kilyos Mezarlığı'na defnedildi.