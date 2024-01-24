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Spor

Sergen Yalçın'lı Antalyaspor'un yükselişi sürüyor!

Sergen Yalçın yönetimindeki Antalyaspor, Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Sivasspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı. Akdeniz ekibine galibiyeti getiren goller Adam Buksa ve Dario Saric'ten geldi.

24 Ocak 2024 Çarşamba 23:23 - Güncelleme:
Sergen Yalçın'lı Antalyaspor'un yükselişi sürüyor!
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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Bitexen Antalyaspor ile EMS Yapı Sivasspor karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Antalyaspor geriden gelerek 2-1 kazandı.

Sivasspor, 13. dakikada Fode Koita'nın golüyle öne geçti. Antalyaspor, 28. dakikada Adam Buksa'nın penaltı golüyle eşitliği sağladı.

Dario Saric, 45+3. dakikada Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü kaydetti.

Antalyaspor'un başında 6. maçına çıkan Sergen Yalçın, namağlup ünvanını korudu ve 3. galibiyetini elde etti. Antalyaspor, bu galibiyetle birlikte puanını 33'e yükseltti ve maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi. 4 maçtır kazanamayan Sivasspor, 26 puanda kaldı.

Antalyaspor, gelecek hafta MondiHome Kayserispor'a konuk olacak. Sivasspor ise Beşiktaş'ı ağırlayacak.

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