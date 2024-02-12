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Spor

Sergio Ramos dev hedefini açıkladı!

Dünyaca ünlü stoper Sergio Ramos, EURO 2024'te İspanya Milli Takımı adına forma giymek istediğini açıkladı.

12 Şubat 2024 Pazartesi 19:14 - Güncelleme:
Sergio Ramos dev hedefini açıkladı!
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Sevilla'nın deneyimli savunma oyuncusu Sergio Ramos, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İspanya Milli Takımı ile mücadele etmek istediğini söyledi.

Sevilla'nın Atletico Madrid ile oynadığı maçın ardından İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente'nin karşılaşmayı tribünden takip ettiği hatırlatılan Ramos, "Bizi izlemeye gelmesi beni mutlu etti. Bir İspanyol olarak teknik direktörün elinde muazzam bir oyuncu çeşitliliği var ve zor seçimler yapacaktır. Ancak tüm İspanyollar her zaman milli takıma girme hırsıyla çalışır ve oynar. Kararı teknik direktör verir" şeklinde konuştu.

İspanya ile 2 Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası kazanan Sergio Ramos, son olarak 2021 yılında milli takım forması giymişti.

Sevilla'da bu sezon 23 maçta sahaya çıkan 37 yaşındaki futbolcu, 5 gol attı ve 1 asist yaptı.

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