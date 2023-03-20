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Spor

Sergi Roberto: Messi Barcelona'ya geri dönerse, burada çok iyi muamele görecektir

Barcelona'nın İspanyol savunma oyuncusu Sergi Roberto, PSG taraftarının Lionel Messi'yi eleştirmesine tepki gösterdi.

20 Mart 2023 Pazartesi 16:33 - Güncelleme:
Sergi Roberto: Messi Barcelona'ya geri dönerse, burada çok iyi muamele görecektir
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Barcelona forması giyen Sergi Roberto, Paris Saint-Germain taraftarlarının Lionel Messi'yi Islıklamasını değerlendirdi.

Fransız ekibinin taraftarlarının Messi'ye haksızlık yaptığını dile getiren Roberto, "Bunun nasıl mümkün olduğunu anlamıyorum. Paris'te iyi sezonlar geçirdi, çok gol attı ve birçok asist yaptı." diye konuştu.

31 yaşındaki futbolcu ayrıca, "Paris Saint-Germain taraftarlarının Şampiyonlar Ligi'nden elendikleri için Messi'yi suçluyor ama o harika bir oyuncu. Kendi seviyesindeki oyunculara her zaman böyle davranıldığını çok iyi biliyor. Barcelona'ya geri dönerse, burada çok iyi muamele görecektir" ifadelerini kullandı.

PSG taraftarlar, ligde Rennes ile oynanan maçta Lionel Messi'yi ıslıklamıştı. PSG, söz konusu maçta sahasında Rennes'e 2-0'lk skorla yenilmişti.

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