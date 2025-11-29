Sergio Agüero: Lionel Messi'nin Barcelona macerası henüz bitmedi

Sergio Agüero, Lionel Messi'nin futbol kariyerini sonlandırmadan önce Barcelona'ya geri dönebileceğini iddia etti. Uluslararası düzeyde sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Messi'nin eski takım arkadaşı olan Agüero, Messi'nin "sonsuza kadar oynamasını" umduğunu ve GOAT'ın gelecek yaz Kuzey Amerika'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda şampiyon Arjantin'e katkı sağlayacağını umduğunu da sözlerine ekledi.

MESSİ'NİN BARÇA MACERASI HENÜZ BİTMEDİ

Agüero'ya, Camp Nou'nun yeniden açılmasından önce eski takım arkadaşının Barcelona'ya dönmesi hakkındaki düşünceleri soruldu. Messi, 20 yılı aşkın süredir yaşadığı şehre eşi ile birlikte döndü ve bu durum, La Blaugrana ile en büyük oyuncusu arasındaki ilişki hakkında bir dizi haberin yayınlanmasına neden oldu.

Messi, şehirde geçirdiği zamanın çok keyifli olduğunu ve eşi Antonela ile Katalonya'ya geri dönme konusunda "sürekli konuştuklarını" söyledi. Kulüp başkanı Joan Laporta, Inter Miami oyuncusu için bir kiralama anlaşması yapıldığına dair söylentilere yanıt verirken, yeni transfer edilen kaleci Joan Garcia, Messi'nin bir kez daha kulüpte forma giymesini istediğini söyledi. Son zamanlarda, Messi'nin PSG'den ayrıldıktan sonra Barça'ya geri dönmek için tam bir anlaşmaya vardığına dair bir haber, ateşe daha da körükle su döktü. Futbolu bırakmadan önce bir şekilde kulübe geri döneceğine dair spekülasyonlar artıyor. Aguero bunun gerçekleşmesinden çok mutlu olurdu.

Aguero şunları söyledi: "Messi, Barcelona'nın tarihindeki en önemli oyuncu. O, kulübün ve şehrin efsanesi. Messi, Barcelona ile özdeşleşmiş bir isim ve Camp Nou sahasına tekrar çıkmaktan keyif aldığını düşünüyorum. Bence bu bölüm henüz kapanmadı."

37 yaşındaki oyuncu, Messi ile yakın arkadaş. İkili, Arjantin genç milli takımlarında aynı dönemde yetişti. Milli takımda 88 kez birlikte oynadılar ve kısa bir süre Barcelona'da aynı dönemde forma giydiler. Ancak Aguero, 2021 yazında İspanyol deviyle sözleşme imzaladıktan sadece birkaç ay sonra, Messi, Barcelona'nın mali sorunları nedeniyle kulüpten ayrılıp PSG'ye transfer oldu.