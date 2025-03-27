Sergio Aguero'dan Messi itirafı: Birlikte oynayacaktık ama...

Manchester City efsanesi Sergio Aguero, Manchester Evening News'e yaptığı çarpıcı açıklamalarda 2021'deki ayrılış detaylarını paylaştı.

Aguero yaptığı açıklamada, "Sözleşmem 2021'de bitiyordu ama kulüp bana 5-6 ay önce uzatmayacaklarını bildirdi. Evim gibi hissettiğim bu kulüpte kalmak istiyordum, hatta yedek kulübesinde oturmaya bile razıydım." dedi.

GUARDİOLA FAKTÖRÜ

Aguero, son sezonunda Guardiola'nın sisteminde daha az şans bulduğunu itiraf ederek, "Önceki yıl çok az oynamıştım. Dünya Kupası'na hazırlanmak için Premier Lig'de yedek bile olsa kalmak fiziksel olarak iyi olurdu diye düşünmüştüm. Ama City'nin değişime ihtiyacı vardı, bu kararı anlayışla karşıladım." şeklinde konuştu.

BARCELONA HAYALİ VE MESSİ FIRSATI

Arjantinli yıldız, Barcelona'ya transfer sürecini anlatırken duygusal anlar yaşadı. Efsane golcü, "Menajerim aradığında 'Barcelona seni istiyor ama City'deki maaşını veremeyecekler' dedi. Ben de 'Rakamı kabul etsinler, gerisi önemli değil' dedim. Leo'ya (Messi) haber verdiğimde çok mutlu oldu. Ne yazık ki kalp sorunları nedeniyle bu hayal tam olarak gerçekleşemedi." ifadelerini kullandı.