26 Eylül 2025 Cuma
Spor

Sergio Busquets futbolu bırakma kararı aldı

Inter Maimi forması giyen Sergio Busquets, MLS sezonunun sona ermesiyle birlikte kariyerini noktalayacağını açıkladı.

26 Eylül 2025 Cuma 08:50
Sergio Busquets futbolu bırakma kararı aldı
ABONE OL

ABD'nin Inter Miami takımında forma giyen 37 yaşındaki İspanyol futbolcu Sergio Busquets, sezon sonunda kariyerini noktalayacağını açıkladı.

Inter Miami'den yapılan açıklamada, bu sezonki MLS play-off'larının Busquets'in profesyonel kariyerinin son maçları olacağı duyuruldu.

Tecrübeli oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda "Herkese ve futbola her şey için yürekten teşekkür ederim. Ben her zaman bu güzel hikayenin bir parçası olacağım." ifadelerini kullandı.

Barcelona altyapısından yetişen Sergio Busquets, 2008-2023 yılları arasında formasını giydiği Katalan takımının yanı sıra İspanya Milli Takımı'nda birçok başarı kazandı ve 1 Dünya Kupası, 1 Avrupa Futbol Şampiyonası, 3 Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Süper Kupa, 3 Kulüpler Dünya Kupası, 9 LaLiga, 7 İspanya Kupası, 7 İspanya Süper Kupası şampiyonlukları kazandı.

2023 yılında, Lionel Messi'nin de formasını giydiği Inter Miami'ye transfer olan Busquets, ABD takımında da 1 Taraftar Kupası ve 1 Lig Kupası şampiyonluğu yaşadı.

