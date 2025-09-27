İSTANBUL 22°C / 16°C
  Sergio Busquets'in futboldan sonraki mesleği belli oldu
Spor

Sergio Busquets'in futboldan sonraki mesleği belli oldu

Inter Mıami'de forma giyen Sergio Busquets, futbolu bıraktıktan sonra antrenörlük kariyerine başlamaya hazırlanıyor.

27 Eylül 2025 Cumartesi 09:18
Sergio Busquets'in futboldan sonraki mesleği belli oldu
ABONE OL

Emekliliğe hazırlanan Sergio Busquets'in bir sonraki mesleği açıklandı.

Cesc Fabregas, Sergio Busquets'in futbolu bıraktıktan sonra antrenör olacağını söyledi, Jamie Vardy'nin ise hiçbir zaman Como için gündeme gelmediğini belirtti.

Como teknik direktörü Cesc Fabregas, düzenlediği basın toplantısında iki önemli futbolcu hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

İspanyol çalıştırıcı, Barcelona'dan eski takım arkadaşı Sergio Busquets'in futbolculuk kariyerinin ardından antrenörlük yoluna gireceğini söylerken, İngiliz forvet Jamie Vardy'nin hiçbir zaman Como için transfer hedefi olmadığını vurguladı.

Fabregas, 37 yaşındaki Busquets'in sezon sonunda Inter Miami'deki kariyerine son vereceğini hatırlatarak, "O inanılmaz bir oyuncu ve harika bir insan. Kariyerinin bu noktasında gençlere yer açması gerektiğini düşünüyorum. Futbolu bıraktıktan sonra kesinlikle antrenör olmak istiyor. Ona bu yolda bol şans diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Fabregas, Como'nun genç orta saha oyuncusu Maximo Perrone'yi Busquets'e benzetti. Perrone'nin kısa oyunda çok etkili olduğunu dile getiren Fabregas, uzun paslar ve oyunu yönlendirme konusunda gelişim göstermesi gerektiğini söyledi.

Teknik direktör, "Busquets gibi çok zeki bir oyuncu ve gelişme potansiyeli yüksek. Eğer oyunu daha fazla yönlendirmeyi öğrenirse üst seviyeye çıkabilir" dedi.

