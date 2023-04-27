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Spor

Sergio Busquets'in kararında Messi'nin etkisi olduğu ortaya çıktı

Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sergio Busquets'ın takımda kalma kararında Lionel Messi'nin etkisi olduğu ortaya çıktı.

27 Nisan 2023 Perşembe 18:15 - Güncelleme:
Sergio Busquets'in kararında Messi'nin etkisi olduğu ortaya çıktı
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Barcelona forması giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sergio Busquets için flaş bir gelişme yaşandı.

AS'ta yer alan habere göre; Sergio Busquets, geçtiğimiz günlerde Lionel Messi ve Jordi Alba ile yediği bir akşam yemeğinden sonra Barcelona ile olan sözleşmesini uzatma kararı aldı.

DÖNÜŞ İHTİMALİ KARARINI DEĞİŞTİRDİ

Arjantinli yıldızın Barcelona'ya dönme ihtimali İspanyol oyuncunun kararının değişmesinde etkili oldu.

MAAŞINDA İNDİRİME GİTTİ

Mali sıkıntılarla boğuşan Barcelona yönetimi daha önce maaş bütçesini azaltmak için görüşmelerini sürdürüyordu.

Sergio Busquets'in de Katalan devinde kalmayı kabul ettiği ve yıllık ücretinden ciddi bir feragat edeceği yazıldı.

Barcelona ile 717 maça çıkan Busquets, 18 gol ve 44 asistlik performans sergiledi.

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