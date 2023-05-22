İSTANBUL 21°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mayıs 2023 Pazartesi / 3 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,8265
  • EURO
    21,4758
  • ALTIN
    1262.4
  • BIST100
    4501.73
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sergio Llull: Takımı galibiyete taşıdığım için çok mutluyum
Spor

Sergio Llull: Takımı galibiyete taşıdığım için çok mutluyum

THY Euroleague finalinde Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u yenerek şampiyon olan Real Madrid'de son saniye basketini atarak takımına zaferi getiren Sergio Llull maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

22 Mayıs 2023 Pazartesi 00:36 - Güncelleme:
Sergio Llull: Takımı galibiyete taşıdığım için çok mutluyum
ABONE OL

İspanyol devi Real Madrid, EuroLeague finalinde Olympiakos'u yenerek şampiyon oldu. İspanyol devinde son saniye basketini atarak takımına zaferi getiren Sergio Llull maçın ardından konuştu.

Sergio Llull karşılaşma sonrası şu ifadeleri kullandı: "İnanılmaz bir andı. Koç ve takım arkadaşlarım bu gibi kritik anlarda bana güveniyorlar. Takımı galibiyete taşıdığım için çok mutluyum, zor bir şuttu. Moustapha Fall'ın üzerinden o şutu atmak çok zordu. Topla sağıma gidip ortaya girdim, sonrasında topu potaya fırlattım ve girdi. Kaçırsaydım muhtemelen Tavares ribaundu alacaktı, o yüzden rahattım. Çok mutluyum, takımımla gurur duyuyorum."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.