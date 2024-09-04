Sergio Oliveira için Yunan ekibi devrede

Galatasaray'da gözden çıkarılan Sergio Oliveira için beklenmedik bir haber ortaya atıldı.

Okan Buruk'un planları arasında yer almayan Sergio Oliveira için Yunanistan ekibinin devreye girdiği belirtildi.

2 YILLIK ANLAŞMA

Yunan basıında yer alan habere göre; Olympiakos, Sergio Oliveira ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Haber detayında Galatasaray'a ödenecek bir bonservis rakamı verilmedi.

Galatasaray'ın kadroda düşünmediği ve maaşından kurtulmak istediği oyuncunun sözleşmesini feshedeceği iddia ediliyordu.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Galatasaray, Sergio Oliveira'yı 2022 yazında 3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti. 32 yaşındaki orta saha sarı kırmızılı formayı 58 kez giydi ve 6 gol, 7 asistlik performans sergiledi.