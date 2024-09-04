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Spor

Sergio Oliveira için Yunan ekibi devrede

Galatasaray'ın kadro planlamasında düşünmediği 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Sergio Oliveira için Yunan ekibi Olympiakos devreye girdi

4 Eylül 2024 Çarşamba 10:52 - Güncelleme:
Sergio Oliveira için Yunan ekibi devrede
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Galatasaray'da gözden çıkarılan Sergio Oliveira için beklenmedik bir haber ortaya atıldı.

Okan Buruk'un planları arasında yer almayan Sergio Oliveira için Yunanistan ekibinin devreye girdiği belirtildi.

2 YILLIK ANLAŞMA

Yunan basıında yer alan habere göre; Olympiakos, Sergio Oliveira ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Haber detayında Galatasaray'a ödenecek bir bonservis rakamı verilmedi.

Galatasaray'ın kadroda düşünmediği ve maaşından kurtulmak istediği oyuncunun sözleşmesini feshedeceği iddia ediliyordu.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Galatasaray, Sergio Oliveira'yı 2022 yazında 3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti. 32 yaşındaki orta saha sarı kırmızılı formayı 58 kez giydi ve 6 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

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