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Spor

Sergio Oliveira'dan Gaziantep FK'ya mesaj! ''Dualarımız sizinle''

Galatasaraylı futbolcu Sergio Oliveira, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla depremden etkilenen Gaziantep FK'ya destekte bulundu. Oliveira, 'Dualarımız sizinle. Umarız yaralarınızı sarar ve daha güçlü geri dönersiniz' dedi.

IHA14 Şubat 2023 Salı 14:38 - Güncelleme:
Sergio Oliveira'dan Gaziantep FK'ya mesaj! ''Dualarımız sizinle''
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Galatasaray'ın Portekizli futbolcusu Sergio Oliveira, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Gaziantep'te de ciddi hasarlara sebep olan depremlerin ardından ligden çekilen Gaziantep FK ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Normal şartlar altında bugün Süper Lig'de Gaziantep FK ile müsabakalarının olduğunu hatırlatan Oliveira, "Bugün Gaziantep FK ile oynayacaktık ama büyük bir trajedi yaşandı. Böyle bir felaketten sonra futbol ikincil duruma düşüyor. Dualarımız sizinle. Umarız yaralarınızı sarar ve daha güçlü geri dönersiniz" ifadelerini kullandı.

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