Sergio Ramos bombası! Bütün taraftarlar bu haberi bekliyordu

Fransız ekibi PSG'den ayrılan ve henüz bir kulüp ile anlaşmaya varmayan efsane oyuncu Sergio Ramos için ikna turlarına başlayan Galatasaray, oyuncuyu kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor. Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonda şampiyonluğa ulaşan ve yeni sezonda hem bu unvanını korumak isteyen hem de Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olmayı isteyen Galatasaray, dünyaca ünlü İspanyol stoper Sergio Ramos'un transferi için önemli bir aşama kaydetti.

SERGIO RAMOS, AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden birçok transfer teklifi alan yıldız oyuncu Sergio Ramos, kariyerine Avrupa'daki bir kulüpte devam etmek istiyor.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ AVANTAJI



Real Madrid ve PSG formaları ile defalarca Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen başarılı stoper Sergio Ramos, Galatasaray'ın da Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olması sebebiyle bu transfere sıcak bakıyor.

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI



37 yaşındaki başarılı oyuncu geçtiğimiz sezon PSG formasıyla mücadele ettiği 45 maçta forma giydi ve 4 gol 1 asistlik performans gösterdi.