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Spor

Sergio Ramos bombası! Bütün taraftarlar bu haberi bekliyordu

Bu sezon Trendyol Süper Lig ile birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edecek olan Galatasaray'da gündeme yıldız isim Sergio Ramos geldi. Sarı-kırmızılı ekip 37 yaşındaki İspanyol futbolcu Sergio Ramos için ikna turlarına başladı. İşte detaylar...

31 Temmuz 2023 Pazartesi 19:56 - Güncelleme:
Sergio Ramos bombası! Bütün taraftarlar bu haberi bekliyordu
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Fransız ekibi PSG'den ayrılan ve henüz bir kulüp ile anlaşmaya varmayan efsane oyuncu Sergio Ramos için ikna turlarına başlayan Galatasaray, oyuncuyu kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor. Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonda şampiyonluğa ulaşan ve yeni sezonda hem bu unvanını korumak isteyen hem de Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olmayı isteyen Galatasaray, dünyaca ünlü İspanyol stoper Sergio Ramos'un transferi için önemli bir aşama kaydetti.

SERGIO RAMOS, AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden birçok transfer teklifi alan yıldız oyuncu Sergio Ramos, kariyerine Avrupa'daki bir kulüpte devam etmek istiyor.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ AVANTAJI

Real Madrid ve PSG formaları ile defalarca Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen başarılı stoper Sergio Ramos, Galatasaray'ın da Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olması sebebiyle bu transfere sıcak bakıyor.

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

37 yaşındaki başarılı oyuncu geçtiğimiz sezon PSG formasıyla mücadele ettiği 45 maçta forma giydi ve 4 gol 1 asistlik performans gösterdi.

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